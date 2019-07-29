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Şahan Gökbakar Tarım ve Orman Bakanlığı'na isyan etti

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 29.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar, Kazdağları'na yapılmak istenen altın madeni için kesilen ağaçların sayısını açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı'na "Biz salak mıyız?" diyerek sitem etti.

Şahan Gökbakar Tarım ve Orman Bakanlığı'na isyan etti

Komedyen Şahan Gökbakar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kazdağları'nda kesilen ağaçlarla ilgili açıklamasına sosyal medya hesabından "Biz salak mıyız?" diyerek tepki gösterdi.

Kazdağları'na yapılmak istenilen altın madeni, aralarında ünlü isimlerin bulunduğu birçok kişiyi isyan ettirdi. Sosyal medyadan 'Kazdağları hepimizin' etiketiyle başlatılan kampanyaya bir çok isim destek oldu. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, Kazdağları ile ilgili iddialara, sosyal medya hesaplarından yanıt verdi. Maden sahasının Kazdağlarında değil Kazdağlarına 40 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen açıklamada, kesilen ağaç sayısının da iddia edildiği gibi 195 bin değil 13 bin olduğu söylendi.

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"BİZ SALAK MIYIZ?"

Şahan Gökbakar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir yazı kaleme alarak şu sözlerle sitem etti: "Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmış. Demiş ki 'evet ağaçlar katledildi ama 195 bin değil 13 bin ağaççık kestik canım. He ayrıca da Kaz dağları değil orası 40 km uzağı… Bakanlığa sorularım: Biz salak mıyız?

"AÇIKLAMA DEĞİL İTİRAF OLMUŞ"

Göz görüyor bakın bakalım kaç ağaç kesilmiş? Kaz dağları ve etrafı kaç km² su kaynaklarına sahip? İstanbul'a su kaç km öteden geliyor? Yahu o bölgedeki köylere su taşıyan nehirler ve kaynaklar kaç km öteden geliyor? 40 km Kaz Dağları ve su kaynakları için, ev ile bakkala olan uzaklık gibi denilebilir… Yani açıkçası bu açıklamayı yapan ve bunu açıklama diye veren zihniyet işte sorun. Açıklama değil itiraf olmuş..

"DEFOLUP GİTSİN BURADAN"

Acilen bu Kanadalı şirket defolup gitsin buradan. Kanada da ormanda bırak siyanürlü altını, mangal yaktırmazlar be! Bunu onaylayan ve izin veren tüm kişilerden de hesap sorulsun"

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şahan gökbakar Tarım ve Orman Bakanlığı kazdağları

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