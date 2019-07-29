Şahan Gökbakar Tarım ve Orman Bakanlığı'na isyan etti

Komedyen Şahan Gökbakar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kazdağları'nda kesilen ağaçlarla ilgili açıklamasına sosyal medya hesabından "Biz salak mıyız?" diyerek tepki gösterdi.

Kazdağları'na yapılmak istenilen altın madeni, aralarında ünlü isimlerin bulunduğu birçok kişiyi isyan ettirdi. Sosyal medyadan 'Kazdağları hepimizin' etiketiyle başlatılan kampanyaya bir çok isim destek oldu. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, Kazdağları ile ilgili iddialara, sosyal medya hesaplarından yanıt verdi. Maden sahasının Kazdağlarında değil Kazdağlarına 40 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen açıklamada, kesilen ağaç sayısının da iddia edildiği gibi 195 bin değil 13 bin olduğu söylendi.

"BİZ SALAK MIYIZ?"

Şahan Gökbakar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir yazı kaleme alarak şu sözlerle sitem etti: "Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmış. Demiş ki 'evet ağaçlar katledildi ama 195 bin değil 13 bin ağaççık kestik canım. He ayrıca da Kaz dağları değil orası 40 km uzağı… Bakanlığa sorularım: Biz salak mıyız?