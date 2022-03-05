MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar Ukrayna'da muhabirlik yapan Çetiner Çetin'in İngilizce ile imtihanını ti'ye aldı

Şahan Gökbakar Ukrayna'da muhabirlik yapan Çetiner Çetin'in İngilizce ile imtihanını ti'ye aldı

05.03.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’dan canlı yayınında konuştuğu ‘İngilizce’yle komedyen Şahan Gökbakar'ın diline düştü. Gökbakar'ın Metiner Metin karakteriyle çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

Habertürk TV’nin dış politika ve güvenlik politikaları yayın koordinatörü Çetiner Çetin, Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’dan canlı yayınında konuştuğu ‘İngilizce’yle komedyen Şahan Gökbakar’ın diline düştü.

GENCİN İNGİLİZCESİ YETERSİZ DEDİ AMA...

Kanala bağlanıp canlı yayınla ülkedeki gelişmeleri aktaran Çetin, Ukraynalı bir gence ‘what‘ kelimesiyle başlayan İngilizce bir soru yöneltti. Ancak genç manasız bir cümle olan soruyu anlamayınca “Efendim” dedi. Çetin yeniden bir anlam taşımayan cümlesini tekrar edince genç ne diyeceğini bilemedi. Çetin bu kez İngilizcesi iyi olmadığı için gencin kendisini anlamadığını savundu.

Tİ'YE ALDI!

Gökbakar Instagram hesabından bu anları yeniden yaratarak tiye aldığı bir video paylaştı. Komedyen “İngilizce bilmeden Avrupa’daki savaşı aktarsın diye yollanan Türk muhabir Metiner Metin röportaj yapmaya çalışıyor…” notunu düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırat Albayram kimdir?Fırat Albayram kimdir?
Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Transparanın altına hiçbir şey giymediTransparanın altına hiçbir şey giymedi
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen adım geldi! Rus ordusu beklemeye geçiyor, tahliyeler başlıyor

Beklenen adım geldi! Rus ordusu beklemeye geçiyor, tahliyeler başlıyor

Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi

Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

Rusya'ya karşı savaşıyorlar: İntikam için geldik, sayımız artıyor

Rusya'ya karşı savaşıyorlar: İntikam için geldik, sayımız artıyor

İlginizi Çekebilir

Rus işgalini TikTok paylaşımıyla gösterdi! "Hayat böyle mi..."

Rus işgalini TikTok paylaşımıyla gösterdi! "Hayat böyle mi..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yaşını öğrenen "mümkün değil" diyor! Milyonlar tartışıyor

Yaşını öğrenen "mümkün değil" diyor! Milyonlar tartışıyor

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.