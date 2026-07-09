Şahan Gökbakar ve Necati Ateş arasında Galatasaray polemiği! Gerilim büyüyor

Galatasaray'da transfer gündemi bu kez saha dışındaki polemikle hareketlendi. Sarı-kırmızılı yönetimi ve transfer politikasını sert sözlerle eleştiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a, eski futbolcu Necati Ateş'ten dikkat çeken bir yanıt geldi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN YÖNETİME SERT ELEŞTİRİ

Galatasaray taraftarı kimliğiyle bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sarı-kırmızılı kulübün transfer politikasını hedef alan dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özellikle Trabzonspor'un Aral Şimşir transferini tamamlaması sonrası yönetime yüklenen Gökbakar, kulübün plansız hareket ettiğini savundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yönetimi "beceriksizlik" ve "plansızlık" ile eleştiren Gökbakar, transfer döneminde kamuoyunu yönlendirdiğini öne sürdüğü bazı muhabirlere de tepki gösterdi. İşte Gökbakar'ın tepkisi...

"Bu aciz ve beceriksiz yönetim yine hiçbir transfer hamlesi yapamadan bekliyor. Çünkü transferleri yapmaya çalışan simit girişimcisi bir abi ve onaylayan otelci bir başkan... Aral Şimşir transferini Trabzonspor yapıyorsa burada gerçekten bir akıl tutulması, plansızlık ve beceriksizlik vardır. Hem Türk, hem yetenekli, hem genç, hem de bu paraya... Daha ne olması lazım? Sizden de, taraftarı uyutmak için saçma salak haberler yaptırdığınız muhabirlerinizden de, her sene transfer dönemi aynı iç sıkıntısından da artık gına geldi..."

NECATİ ATEŞ'TEN CEVAP GECİKMEDİ

Şahan Gökbakar'ın sözleri kısa sürede gündem olurken, eski Galatasaray futbolcusu Necati Ateş de tartışmaya katıldı. Bir youtube programında konuşan Ateş, Gökbakar'ın kullandığı ifadelerin sınırı aştığını belirterek sert açıklamalarda bulundu.

Necati Ateş, "Gerçek Galatasaraylı, başkanına ve yönetimine bu şekilde konuşmaz. Sen yalnızca başkanı değil, Ali Sami Yen'in emanet ettiği koltuğu hedef alıyorsun." sözleriyle Gökbakar'a tepki gösterdi.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Necati Ateş'in açıklamalarının ardından Şahan Gökbakar sessiz kalmadı. Ünlü komedyen, hem Ateş'e hem de Galatasaray yönetimini desteklediğini düşündüğü bazı spor muhabirlerine yönelik imalı paylaşımlar yaparak eleştirilerini sürdürdü.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran polemik, Galatasaray camiasında transfer süreci üzerinden yaşanan tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.