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ŞAHANE HAYATIM 4. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA! Şahane Hayatım hangi gün? Fox TV yayın akışı

01.12.2023 19:52 | Son Güncelleme:
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Şahane Hayatım 4. bölüm full izle tek parça ile Fox TV canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın başrolde olduğu Fox TV'nin yeni dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle reytinglerde yükselişe geçti. Yayınlanan fragmanla birlikte heyecan iyice arttı. Peki, Şahane Hayatım hangi gün, saat kaçta? İşte Fox TV yayın akışı ve son bölüm özeti

Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'yı bir araya getiren Şahane Hayatım'ın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Şebnem, Niyazi, Mesut, Onur ve Melisa'nın başından geçenlerin anlatıldığı dizi bu akşam tekrar bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayınlanacak olan bölümünde yaşanacaklar merak edildi. İşte Şahane Hayatım bölüm detayları ve Fox TV yayın akışı...

ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Şahane Hayatım dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizi Fox TV'de ekrana geliyor. Fox TV'nin yeni dizisi çarşamba akşamları yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi saat 20.00'de başlıyor. Şahane Hayatım bu akşam tekrar bölümüyle ekranda olacak.

ŞAHANE HAYATIM 4. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA!

Şebnem’de sabır taştı! Melisa’nın burnunun dibine kadar girmesi Şebnem için son damla oldu! Önünde iki yol var: Ya Onur’un karşısına geçip kırılan kalbinin hesabını soracak ya da… Didem’le kafa kafaya verip Melisa’nın hakkından gelecek. Canı çok yanan Şebnem kendine hakim olup Melisa’ya hak ettiğini verebilecek mi?

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ŞAHANE HAYATIM 6. BÖLÜM FRAGMAN

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
23:30 Orta Sayfa
01:30 Adım Farah
04:00 Şahane Hayatım
06:00 Bay Yanlış

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