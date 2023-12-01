ŞAHANE HAYATIM 4. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA! Şahane Hayatım hangi gün? Fox TV yayın akışı

Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'yı bir araya getiren Şahane Hayatım'ın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Şebnem, Niyazi, Mesut, Onur ve Melisa'nın başından geçenlerin anlatıldığı dizi bu akşam tekrar bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayınlanacak olan bölümünde yaşanacaklar merak edildi. İşte Şahane Hayatım bölüm detayları ve Fox TV yayın akışı...

ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Şahane Hayatım dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizi Fox TV'de ekrana geliyor. Fox TV'nin yeni dizisi çarşamba akşamları yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi saat 20.00'de başlıyor. Şahane Hayatım bu akşam tekrar bölümüyle ekranda olacak.

ŞAHANE HAYATIM 4. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA!

Şebnem’de sabır taştı! Melisa’nın burnunun dibine kadar girmesi Şebnem için son damla oldu! Önünde iki yol var: Ya Onur’un karşısına geçip kırılan kalbinin hesabını soracak ya da… Didem’le kafa kafaya verip Melisa’nın hakkından gelecek. Canı çok yanan Şebnem kendine hakim olup Melisa’ya hak ettiğini verebilecek mi?

ŞAHANE HAYATIM 6. BÖLÜM FRAGMAN

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

23:30 Orta Sayfa

01:30 Adım Farah

04:00 Şahane Hayatım

06:00 Bay Yanlış





