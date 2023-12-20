ŞAHANE HAYATIM 8. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE: Şahane Hayatım son bölüm konusu nedir? İşte 20 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı!

Şahane Hayatım yeni bölüm izleme ekranına dair sorgulamalar hız kazandı. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Şahane Hayatım dizisi, kasım ayında FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizide Hilal Altınbilek, Şebnem karakterine, Onur Tuna ise Mesut karakterine hayat veriyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Şahane Hayatım yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti...
Şahane Hayatım her çarşamba akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Şahane Hayatım dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.
Şahane Hayatım dizisinin 7. bölümünde;
Mesut, Melisa’yla çevirdiği oyun yüzünden Şebnem’e karşı kendini sorumlu hissediyor. Onur’u karşısında alıp konuşmaya karar veriyor! Ancak bu konuşma hiç beklemediği bir yere gidiyor ve sürpriz bir gelişmeyle, dördü kendini tatil yolunda buluyor! Yoksa bu tatil Mesut ve Şebnem ilişkisini farklı bir boyuta mı taşıyacak?
Şahane Hayatım dizisinin 8. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV 'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
23:30 Kızıl Goncalar