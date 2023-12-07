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Şahane Hayatım'ın yıldızı Hilal Altınbilek'in babası hayatını kaybetti! Zor anlar yaşadı

07.12.2023 11:03 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Şahane Hayatım dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu Hilal Altınbilek baba acısıyla sarsıldı. Hilal Altınbilek'in uzun zamandır kanser tedavisi gören 66 yaşındaki babası Özdemir Altınbilek, dün akşam vefat etti.

Bir dönem ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'daki rolüyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek şimdilerde Şahane Hayatım dizisiyle adından söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim baba acısıyla sarsıldı. Hilal Altınbilek'in uzun zamandır kanser tedavisi gören 66 yaşındaki babası Özdemir Altınbilek, dün akşam hayata gözlerini kapadı.

Hilal Altınbilek' BABASI

Kilyos Merkez Erdoğan camiinde kılana öğlene namazında eşi Mehtap Altınbilek kızı Hilal Altınbilek ve dostları yalnız bırakmadı. Özdemir Altınbilek'in cenazesi Kilyos Yolu Mezarlığı'na defnedildi.

Hilal Altınbilek' 1

Cenazeye katılanlar arasında Kerem Alışık, Kerem Çatay, son anda define yetişen Onur Tuna, vardı.

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