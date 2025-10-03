SPOR

Sahaya 7 yabancıyla çıkmışlardı! TFF açıkladı... Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sivasspor’la 0-0 berabere kalan Sakaryaspor, sahada 7 yabancı futbolcu bulundurarak büyük bir kural hatasına imza attı. TFF talimatlarını ihlal eden yeşil-siyahlılar, PFDK kararıyla hükmen 3-0 mağlup sayıldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Ancak mücadelede alınan sonuçtan çok Sakaryaspor’un yaptığı kural hatası gündem olmuştu.

7 YABANCI SAHADA

Sahaya 7 yabancıyla çıkmışlardı! TFF açıkladı... Sakaryaspor a hükmen mağlubiyet cezası 1

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmaya 4 yabancı futbolcuyla başladı: Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç. İlerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder’i oyuna dahil eden Sütlü, takımını sahada 7 yabancı oyuncuyla oynattı.

TFF TALİMATI AÇIK

Sahaya 7 yabancıyla çıkmışlardı! TFF açıkladı... Sakaryaspor a hükmen mağlubiyet cezası 2

Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre Trendyol 1. Lig’de aynı anda sahada en fazla 6 yabancı futbolcu bulunabiliyor. Sakaryaspor’un bu sınırı aşarak maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali anlamına geliyor.

CEZASI AÇIKLANDI

Sahaya 7 yabancıyla çıkmışlardı! TFF açıkladı... Sakaryaspor a hükmen mağlubiyet cezası 3

PFDK, Sakaryaspor'un Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu oynattığı için hükmen mağlup sayıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada "SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 29.09.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

