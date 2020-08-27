SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Sahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykot

Sahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykot

NBA HABERLERİ  | 27.08.2020 01:54 | Son Güncelleme

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Jacob Blake, polisin açtığı ateş sonucu felç kalırken, bu olay ABD genelinin ardından NBA'de de büyük yankı buldu. NBA yönetimi ise Jacob Blake için yapılan boykot açıklamalarının ardından bu geceki müsabakaların ertelendiğini açıkladı.

Sahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykot

NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic maçında basketbolcular, kendi aralarında konuşarak boykot kararı aldı.

İki takım basketbolcularının maça çıkmaması dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, bunun üzerine Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçı öncesinde de basketbolcular, boykot kararı uygulayacaklarını açıkladılar.

MAÇLAR İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Bu açıklamaların ardından NBA'de bu gece oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic ile Houston Rockets - Oklahoma City Thunder ve Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers maçları ileri bir tarihe ertelendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi? Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi?
Yılın savunma oyuncusu AntetokounmpoYılın savunma oyuncusu Antetokounmpo
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Luka Doncic NBA tarihine geçti
Luka Doncic NBA tarihine geçti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!
NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykot
Sahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykot
Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı NBA Play-Off 5. maçına çıkmama kararı aldı
NBA'de olay! Maça çıkmadılar!
NBA'de yılın savunma oyuncusu Giannis Antetokounmpo
Yılın savunma oyuncusu Antetokounmpo
NBA play-off turunda Lakers ve Bucks öne geçti
Lakers ve Bucks öne geçti
Mavericks Clippers'ı yenerek seriyi eşitledi
Mavericks Clippers'ı yenerek seriyi eşitledi
Lebron James'in performansı Lakers'a yetmedi
Lebron Lakers'a yetmedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.