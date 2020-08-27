Sahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykot

NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic maçında basketbolcular, kendi aralarında konuşarak boykot kararı aldı.
İki takım basketbolcularının maça çıkmaması dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, bunun üzerine Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçı öncesinde de basketbolcular, boykot kararı uygulayacaklarını açıkladılar.
Bu açıklamaların ardından NBA'de bu gece oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic ile Houston Rockets - Oklahoma City Thunder ve Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers maçları ileri bir tarihe ertelendi.
Fenerbahçe yeni bombasını resmen patlattı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Galatasaray'dan TFF'ye derbi isyanı!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? FIFA'dan dev anket!
Ronaldo hakkında flaş iddia...
Fenerbahçe'nin yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor...
Beşiktaş forma numaralarını açıkladı
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Sergen Yalçın'dan PAOK maçı isyanı!
Pedro'nun yeni takımı belli oldu
Trabzonspor'da flaş ayrılık!
Ronaldinho'nun esareti sona erdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum