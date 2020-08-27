Sahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykot

NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic maçında basketbolcular, kendi aralarında konuşarak boykot kararı aldı.

İki takım basketbolcularının maça çıkmaması dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, bunun üzerine Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçı öncesinde de basketbolcular, boykot kararı uygulayacaklarını açıkladılar.

MAÇLAR İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Bu açıklamaların ardından NBA'de bu gece oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic ile Houston Rockets - Oklahoma City Thunder ve Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers maçları ileri bir tarihe ertelendi.

