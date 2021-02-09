Sahibinden.com araç ilanlarına ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Sahibinden.com verilerine göre, aralık ayında 2020 yılında ilk defa yüzde 1'e yakın düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, ocak ayında da benzer bir seyir izledi, son iki ayda yüzde 2'ye yakın düştü.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamada araç ilanlarına ait ocak ayı verileri paylaşıldı. Buna göre, 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Sahibinden.com'un vasıta endeksi raporuna göre aralık ayında 2020 yılında ilk defa yüzde 1'e yakın düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, ocak ayında da benzer bir seyir izledi ve son iki ayda yüzde 2'ye yakın düştü.

Ocak ayında en çok otomobil ilanı verilirken, otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan&panelvan, arazi/suv&pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti.

Marka&model sıralamasında sıralama değişti ve Renault Clio liderliği aldı.

Renault Clio'yu, Volkswagen Passat, Renault Megane, Opel Astra ile Ford Focus takip ederken, en çok ilanı verilen arazi/suv&pick-up markası ise yine Nissan oldu.

Ocak verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.