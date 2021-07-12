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"sahibinden.com" hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonuçlandı

12.07.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"sahibinden.com" hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkındaki soruşturmada, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, "sahibinden.com"un vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Kurul, sahibinden.com'un Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal etmediğini, dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığını kararlaştırdı.

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