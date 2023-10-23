Şahika Ercümen, Antalya’da ’Cumhuriyet’ için dalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılını dolu dolu etkinliklerle kutluyor. Paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Hatay’da gerçekleştirdiği dalışta 106 metreye inerek dünya rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları bünyesinde Konyaaltı Sahili’nde gösteri dalışı yapacak. 28 Ekim Cumartesi günü saat 09.00’da Konyaaltı Sahili 1 No’lu Plaj’da gerçekleşecek etkinlikte milli sporcu Şahika Ercümen, serbest stilde Cumhuriyet için Akdeniz’e dalacak.

Büyükşehir Belediyesi aynı gün 09.00’da da Konyaaltı Sahili’nde, Cumhuriyet’in 100. yılında Açık Deniz Yüzme Yarışı da düzenleyecek.





