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Şahika Ercümen’den 3 altın, 2 gümüş madalya

Dominika Adası’nda düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası’nda milli sporcu Şahika Ercümen, 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Şahika Ercümen’den 3 altın, 2 gümüş madalya
Berker İşleyen

5-15 Mayıs tarihleri arasında Dominika Adası’nda düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası'nda Şahika Ercümen damgasını vurdu. Milli sporcu, çift palet ve paletsiz ip destekli kategorilerinde ilk sıraya yerleşti.

Toplamda 5 madalya kazanan Ercümen, "Aslında bu sezon benim için büyük aksiliklerle başladı. Sağlığımla ilgili sorunlar oldu ve 2 farklı operasyon geçirdim. Bu turnuvaya antrenman niteliğinde ve Dünya Şampiyonası için hazırlık gözüyle bakıyordum fakat buna rağmen çok iyi derecelerle dönüyorum. Fiziksel olarak kendimi hiç hazır hissetmediğim senenin ilk turnuvasından altın madalya ile dönmek, beni önümüzdeki yarışmalar için çok motive etti. Yarışmanın son günü fırtına çıktı ve neredeyse yarışma iptal oluyordu, hava gerçekten çok kötüydü, deniz dalgalı ve akıntılıydı. Kötü hava koşullarına rağmen çok güzel bir dalış yaptık. Bu madalyayı Atamızın bizlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımıza ithafen alıyorum" dedi.

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Şahika Ercümen
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