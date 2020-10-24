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Şahika Ercümen Kocaeli’de balık çeşitliliğine hayran kaldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.10.2020 10:30 | Son Güncelleme

Serbest dalışta dünya rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Şahika Ercümen, Kocaeli’de gerçekleştirdiği dalış sonrasında batık geminin etrafındaki balık çeşitliliğine hayran kaldı. Ercümen, dalış yaptığı İzmit Körfezi'nde su altında Türk bayrağını dalgalandırmayı da ihmal etmedi.

Şahika Ercümen Kocaeli’de balık çeşitliliğine hayran kaldı

Geçtiğimiz yıl Mersin’de bulunan Gilindire Mağarası’nda yaptığı dalış ile birlikte paletsiz bir şekilde 90 metre derinliğe ulaşarak dünya rekoru kıran ve adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmayı başaran Şahika Ercümen, Kocaeli Körfez’inin temizliğine ve balık çeşitliliğine dikkat çekebilmek amacıyla dalış gerçekleştirdi.

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İlk olarak Darıca ilçesine gelen Ercümen, buradan tekneye binerek Karamürsel ilçesine geçti. Karamürsel Sualtı Sporları Derneği’ne (KARSAD) gelen Ercümen, buradaki dalış faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra hazırlıklarını tamamlayan Ercümen, kendisi için hazırlanan bota binerek, 7 yıl önce denizdeki canlı popülasyonunun artması ve sualtı turizminin gelişmesi için batırılan geminin olduğu bölgeye gelerek kendisini Körfez’in berrak sularına bıraktı. Burada yaklaşık 20 metre derinliğe tüpsüz bir şekilde dalan Şahika Ercümen, balık çeşitliliğine hayran kaldığı İzmit Körfezi'nde dalış sonrasında hem sualtında hem de mavi suların üzerinde Türk bayrağını dalgalandırdı.

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"ÇOK ÖZEL BİR DALIŞ NOKTASI OLMUŞ"

Kocaeli’de dalmanın diğer şehirlere göre biraz daha zor olduğunu belirten Şahika Ercümen, "Su 17 dereceydi, soğuktu aslında. Görüş başlarda çok iyi olmamasına rağmen derinleştikçe görüşün açıldığını gözlemledim. Ama tabii her şeyden önemlisi bu bölgede, Körfez’de böyle bir batığın olması ve oradaki balıklara özel bir yuvalama alanı olması çok sevindirici, çok özel bir dalış noktası olmuş. Aşağıda epey bir canlılık var. Aslında çok canlı bir su. Doğru koşullarda bu tarz batıklar, resifler oluşturulduğunda balıklar için çok olumlu ortamlar oluşturuyor. Ben çok keyif aldım. Çünkü Kocaeli’de sualtı da su sporlarına çok büyük bir katkı sağlayacak bir alan. Dolayısıyla bugün onu deneyimledim. Hem suyun üzeri güzel, pek çok spor yapılabilir ama suyun altında da burada yapılabilecek dalış etkinlikleri, dalış çalışmaları hatta uluslararası bazı şeyler yapılabilir. O yüzden burada böyle ilk dalışları yapanlardan olmaktan mutluyum" dedi.

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"UMARIM BU ÇALIŞMALAR ARTARAK GİDER"

Yaklaşık 10 sene önce de bu bölgede dalış yaptığını kaydeden Ercümen, "Belli aralıklarla gelip dalıyorum, ülkemizin her yeri çok güzel. Ama buranın lokasyon olarak da ve son yıllarda yapılan temizleme çalışmalarıyla su çok arındırılmış, dolayısıyla hep ivmelerle temizliğin artığını gözlemlediğimiz bir ortam var. Ben açıkçası çok mutluyum burada su sporlarına ve sudaki temizliğe, canlılığa bu kadar kıymet verilmesi, değer verilmesi çok önemli. Umarım bu çalışmalar artarak gider. Ben de böyle sık sık gelip bunlara şahit olabilirim" diye konuştu.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
güldürmeyin insanı fotoğraflarda sadece lapin balığı var.bu sporcular dunyanın bir cok yerinde dalıyor.kandırmayın kendinizi popülasyon belli.kirlilikten sadece bukadarı var yıllardır.
@mustafa_sezer_2020 yav sen ve senin gibiler nasıl bi gecenin mahsulüsünüz anlamış değilim ... herşeye bi kılıf bulur herşeyin altında bişey ararsınız... yazıklar olsun senin gibilere beee
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