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Sahil bandında Maske denetimleri sürüyor

DÜZCE HABERLERİ  | 11.07.2020 18:28 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Polis ekipleri ve Belediye Turizm Zabıtası ekipleri, ilçe genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda maske denetimi yaptı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Polis ekipleri ve Belediye Turizm Zabıtası ekipleri, ilçe genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda maske denetimi yaptı. Maskeyi uygun takmayan uyarılırken, olmayanlara 900 lira cezai işlem uygulandı.
Akçakoca Polisi ve Akçakoca Belediyesi Turizm Zabıtası Ülke genelinde bir çok şehirde uygulanan maske kuralı ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Özellikle hafta sonları sahil bandında vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ekipler tarafından yapılan denetimlerde özellikle çene altı maske kullananlar ikan edildi. Maske takmayan kişilere ise ekipler tarafından 900 lira cezai işlem uygulandı. Yetkililer uygulamaların hafta sonları Akçakoca ilçesinin kalabalık olduğu günler ağırlıklı olmak üzere hafta içi de devam edeceğini bildirdiler.

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