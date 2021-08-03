Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personelle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personel ve 26 sahil güvenlik botu ile ormanlık alanlardaki yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 520 sahil güvenlik personeli, bir sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timi, bir sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verildiği aktarıldı.
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