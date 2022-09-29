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Sahil Güvenlik Komutanlığı timlerinin Van Gölü'nün derinliklerindeki tatbikatı görüntülendi

29.09.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nde olası kaza ve olaylarda arama kurtarma görevi icra etmek amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kurulan Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, kayıp ve boğulma vakaları gibi olaylara anında müdahale ediyor - Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan: - "Yakın zamanda komutanlığımız bünyesinde göreve başlayan DEGAK timimiz, su sütünde ve su altında her türlü görevi yerine getirme imkan ve kabiliyetine sahip"

MESUT VAROL - Van'da geçen yıl göreve başlayan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, su altı ve su üstünde her türlü şartta görev yapıyor. Komutanlık bünyesindeki Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, tatbikatlarla zorlu görevlere hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 Eylül 2021'de Edremit ilçesinde konuşlandırılan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare olan gölde her türlü yasa dışı faaliyete müdahale etmek için gece gündüz mesai yapıyor.

Su üstü ve su altı tatbikatlarıyla zor şartta görev yapma deneyimi kazanan ekipler, 7 gün 24 saat gözetledikleri Van Gölü'nü son teknolojiyle donatılan Sahil Güvenlik botlarıyla kontrol altında tutuyor.

Olası boğulma vakalarına kısa sürede müdahale etmek için dalış eğitimlerini aksatmayan görevliler, kentin en önemli turizm bölgelerinden Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuzu adalarına geçişlerin güvenli şekilde yapılmasına öncülük ediyor, turistlerin huzurla seyahat etmelerini sağlıyor.

- Van Gölü'nün derinliklerindeki tatbikat görüntülendi

Van Gölü'nde olası kaza ve olaylarda arama kurtarma görevi icra etmek amacıyla Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı bünyesinde yeni kurulan Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi de kayıp ve boğulma vakaları gibi olaylara müdahale ediyor, adli olaylarda su altında delil arama çalışmaları yürütüyor.

DEGAK timinin Van Gölü'ndeki su altı ve su üstü tatbikatları, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

- "DEGAK timimiz her türlü görevi yerine getirme imkan ve kabiliyetine sahip"

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, AA muhabirine, komutanlıklarının yaklaşık bir yıldır Van Gölü'nde operasyonel etkinliğini en yüksek düzeyde sağlayacak şekilde konuşlandığını söyledi.

Aslan, "Van Gölü'nde her türlü hava koşulunda gece gündüz ayırımı yapmaksızın kesintisiz bir şekilde en iyi hizmeti en kısa sürede vermek üzere nöbet tutmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda komutanlığımız bünyesinde göreve başlayan DEGAK timimiz su sütünde ve su altında her türlü görevi yerine getirme imkan ve kabiliyetine sahip." dedi.

DEGAK 25. Tim Komutanı Astsubay Abdullah Yeltirik de DEGAK timinin 25 Ağustos'ta Van Gölü'nde konuşlandığını kaydederek, "Su altı ve su üstünde kurbağa adam ihtisaslı personel ve yüksek teknoloji donanımına sahip modern dalış tesisatıyla Van Gölü'nde görev yapma imkan ve kabiliyetine sahibiz." şeklinde konuştu.

Su altı görüntü yönetmeni Ceylan ise "Van Gölü'nde konuşlandırılan Sahil Güvenlik ekipleri su altı ve su üstündeki her türlü güvenlikten sorumlu. Bu kapsamda Sahil Güvenlik'in 25. DEGAK birimi de kuruldu. DEGAK, Van Gölü'nde başta güvenlik olmak üzere su altında arama ve kurtarma, boğulma gibi olaylara müdahale ederek gölün daha güvenli olmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Van Gölü Van sahil güvenlik komutanlığı tatbikat

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