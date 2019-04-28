Sahilde yürüyüş yapan kadınlara cinsel organını gösterdi! O sapık yakalandı

Olay, saat 20.30 sıralarında, Atakum ilçesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli A.A., sahilde yürüyüş yapan 6 genç kadına cinsel organını gösterdi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Çevredelerin tepki gösterdiği şüpheli, olay yerinden kaçarken, kadınlar durmu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Denizevleri Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Sorgusu için karakola götürülen A.A.'nın 'cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından hakkında 5 suç kaydı bulunduğu belirtildi. (DHA)
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