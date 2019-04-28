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Sahilde yürüyüş yapan kadınlara cinsel organını gösterdi! O sapık yakalandı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 28.04.2019 23:05 | Son Güncelleme

Samsun'da hakkında 'cinsel saldırı' ve 'taciz' suçundan birçok suç kaydı bulunan A.A. (38), sahilde yürüyüş yapan 6 kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Sahilde yürüyüş yapan kadınlara cinsel organını gösterdi! O sapık yakalandı

Olay, saat 20.30 sıralarında, Atakum ilçesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli A.A., sahilde yürüyüş yapan 6 genç kadına cinsel organını gösterdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredelerin tepki gösterdiği şüpheli, olay yerinden kaçarken, kadınlar durmu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Denizevleri Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sorgusu için karakola götürülen A.A.'nın 'cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından hakkında 5 suç kaydı bulunduğu belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun cinsel saldırı kadın
 

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