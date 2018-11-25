Şahin Kendirci'nin mesajlarına anne ayarı

‘Müslüm’ filminde Müslüm Gürses’in gençliğini canlandıran 18 yaşındaki Şahin Kendirci, bir YouTube kanalına konuk oldu.

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filminde, ustanın gençliğini canlandıran Şahin Kendirci, filmden 30 bin TL kazandığını açıklamıştı.

Kendirci, bir YouTube kanalına konuk olu.

Şahin Kendirci şunları söyledi: Sosyal medyadaki takipçi sayım arttı, 114 bine ulaştı. Annem, mesaj atanlara karışıyor. Bu konularda çok kıskanç.

"Müslüm Gürses’in gençliğini oynarken neler hissettiği" sorulan Şahin Kendirci, "Korkum olmadı, çünkü kendime güveniyordum. Babanın hayatı, fazla duygu ve hissiyat gerektiren hikayeye sahip, o yüzden kendime güvendim. ‘Kestik, tamam bitti’ dedikleri zaman iyi ve olumlu yaklaşıyorlardı o yüzden daha çok kendime güvenim artıyordu" ifadelerini kullandı.

Şahin Kendirci, kişiliği hakkında ise "Çok soğuk olmayı tercih eden birisi değilim. Esprili hallerim vardır. Espri yapmayı ve ortama karışmayı seven bir yapım var" dedi.

