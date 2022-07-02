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Şahinbey Belediyesinden 40 bin ihtiyaç sahibi aileye 120 milyon lira nakdi destek

02.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahinbey Belediyesinden 40 bin ihtiyaç sahibi aileye 120 milyon lira nakdi destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi 40 bin aileye Kurban Bayramı dolayısıyla 120 milyon lira nakdi destek sağladı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, bayram dolayısıyla denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Her zamana vatandaşların yanında olduklarını aktaran Tahmazoğlu şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı öncesinde 40 bin ailemize 3 bin lira olmak üzere toplamda 120 milyon lira destek sağlıyoruz. Bu desteğin benzerini Ramazan Bayramı'nda da yapıldı. 2022 yılında sadece bayramlarda verdiğimiz nakdi destek miktarı 200 milyon lirayı aştı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişini yapsın, borçlarını, faturalarını ödesin ve kurban alabilsinler diye nakdi desteklerimiz vatandaşlarımızın hesaplarına yattı. Hayırlı olmasını diliyorum."

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Kurban Bayramı Gaziantep nakdi destek sahinbey belediyesi

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