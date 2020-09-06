Şahinbey Belediyesi’nden Mavikent’e dev tesis

Şahinbey Belediyesi yeni oluşturduğu Mavikent Mahallesine dev bir tesisi yapmak için çalışmalara başladı.

Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için 5 bine yakın konut yaparak vatandaşların hayallerini gerçekleştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent’i geliştirmeye devam ediyor. Daha önce parklar, sosyal tesisler yapan Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesine Mavikent Spor, Kültür ve Ticaret Merkezini kazandırarak vatandaşlara yeni imkanlar sunmak istiyor

Mavikent’e bir tesis daha

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Mavikent Mahallesi modern bir tesis inşa edileceğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de mahalle olan köylerimizde sosyal tesis çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaşımızın rahatlığı ve ihtiyaçlarının karşılanması. Mavikent Mahallesi bizim kendi dönemimizde yaptığımız bir mahalle. Dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağladığımız ve hayallerini gerçekleştirdiğimiz çok güzel bir mahalle. Bu mahallemize daha önce sosyal tesisler, parklar yapmıştık. Şimdi daha büyük bir tesis inşa edeceğiz. Ekiplerimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yakın zamanda inşaatına başlayarak en kısa süre içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Mavikentlilere hizmet verecek

Vatandaşın rahatı ve huzuru için önemli projeler üreten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, altında iş yerleri içerisinde millet kıraathanesi ve gençlik merkezi olarak kullanılabilecek, çok amaçlı bir tesisin yapılacağı müjdesini vererek, çalışmaların devam ettiğini ifade etti. 6 bin 722,52 metrekarelik inşaat alanı üzerine yapılacak olan tesis bodrum, zemin kat, zemin katın üzerinde üç kat ve artı çatı katından oluşacak.

