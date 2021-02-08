YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahinbey’de 100. yıl coşkusu

Şahinbey’de 100. yıl coşkusu

08.02.2021 18:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahinbey Belediyesi Antep’e Gazilik unvanının verilişinin 100.

Şahinbey Belediyesi Antep’e Gazilik unvanının verilişinin 100. yıl dönümü kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte bisiklet turu düzenledi.
Şahinbey Belediyesi’nin ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Gaziantep’e Gazilik unvanın verilişinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde yapılan Bisiklet Turu etkinliği sporculardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çeşitli yaş gruplarının katıldığı bisiklet turunda sporcular Şahinbey Belediyesi önünden Yeşilvadi Millet Bahçesi 3. etabına kadar pedal çevirdi.
Tüm sporcuları tebrik ediyorum
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, “Gazişehrimize Gazilik Unvanın verilişinin 100. Yılını bir kez daha kutluyorum. Belediyemizin ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün birlikte düzenlediği bisiklet turu etkinliğine katılım oldukça yoğun oldu her yaştan sporcu ve vatandaşımız etkinliğimize katıldı. Hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
12:50
İkindi
15:44
Akşam
18:09
Yatsı
19:25

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Barkın Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
Günal Eczanesi
Sehitkamil
Hicran Eczanesi
Sehitkamil
Anadolu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Belediye Başkanı Canpolat, Medical Park Hastanesi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Canpolat, Medical Park Hastanesi’ni ziyaret etti.

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Özaydın, Gazilik unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümünü kutladı

Özaydın, Gazilik unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümünü kutladı

Fadıloğlu’ndan anlamlı kartpostal seti armağanı

Fadıloğlu’ndan anlamlı kartpostal seti armağanı

Antep’e "Gazilik" unvanın verilişinin 100’üncü yılı kutlandı

Antep’e "Gazilik" unvanın verilişinin 100’üncü yılı kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.