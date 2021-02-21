Şahinbey’de öğrenmenin yaşı yok

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan gençler ve yeniden okuma yazma öğrenen anneler hayatlarına yön vermenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Eğitimin her alanına önemli destekler veren Şahinbey Belediyesi, gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde her yaştan vatandaşa sunduğu imkanlarla çeşitli dallarda eğitimler veriyor. Pandemi tedbirleri çerçevesinde Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlanarak geleceklerine yön verirken, diğer tarafta ise gençlik yıllarında okuyamamanın burukluğunu yaşayan anneler yeniden okuma-yazma öğrenmenin mutluluğu yaşıyor.

"Başkanımız bize önemli imkanlar sunuyor"

Üniversite sınavına hazırlanan gençler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun eğitim anlamında büyük desteğini gördüklerini belirterek, “Gençlik Merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor. Üniversiteye hazırlanıyoruz. Bizim için bu dönemde çok önemli, özel kurslar yerine Yaşar Torun Gençlik Merkezi’ne gelmeyi tercih ettik. Oldukça doğru karar vermişiz. Burada bizlere ücretsiz test ve kaynak kitapları dağıtılıp hocalarımız bizleri sınava hazırlıyor. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere vermiş olduğu bu imkânlardan ve sık sık bizleri ödüllerle teşvik etmesinden dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.