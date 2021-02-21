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Şahinbey’de öğrenmenin yaşı yok

21.02.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan gençler ve yeniden okuma yazma öğrenen anneler hayatlarına yön vermenin mutluluğunu yaşıyorlar.Eğitimin her alanına önemli destekler veren Şahinbey Belediyesi, gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde her yaştan vatandaşa sunduğu imkanlarla çeşitli dallarda eğitimler veriyor.

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan gençler ve yeniden okuma yazma öğrenen anneler hayatlarına yön vermenin mutluluğunu yaşıyorlar.
Eğitimin her alanına önemli destekler veren Şahinbey Belediyesi, gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde her yaştan vatandaşa sunduğu imkanlarla çeşitli dallarda eğitimler veriyor. Pandemi tedbirleri çerçevesinde Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlanarak geleceklerine yön verirken, diğer tarafta ise gençlik yıllarında okuyamamanın burukluğunu yaşayan anneler yeniden okuma-yazma öğrenmenin mutluluğu yaşıyor.

"Başkanımız bize önemli imkanlar sunuyor"
Üniversite sınavına hazırlanan gençler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun eğitim anlamında büyük desteğini gördüklerini belirterek, “Gençlik Merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor. Üniversiteye hazırlanıyoruz. Bizim için bu dönemde çok önemli, özel kurslar yerine Yaşar Torun Gençlik Merkezi’ne gelmeyi tercih ettik. Oldukça doğru karar vermişiz. Burada bizlere ücretsiz test ve kaynak kitapları dağıtılıp hocalarımız bizleri sınava hazırlıyor. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere vermiş olduğu bu imkânlardan ve sık sık bizleri ödüllerle teşvik etmesinden dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.

"Başkanımız sayesinde okuma yazma öğreniyoruz"
Çocukluklarında ve gençlik yıllarında okuma-yazma öğrenememenin burukluğunu yaşayan anneler ise, “Zamanında ailelerimiz bizi okutmadı. Gençlik yıllarımızda da evlenip çocuk sahibi olduğumuz için okuma yazma öğrenmeye imkanlarımız elvermedi. O dönemler de böyle gençlik merkezleri ve sosyal tesislerde yoktu. Allah Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan razı olsun. Onun yaptırdığı Yaşar Torun Gençlik Merkezi’ne gelerek okuma yazma öğreniyoruz. Okuma yazma bilmemek çok kötü. Hastaneye ve alışverişe giderken, hatta bir otobüse binerken dahi çok zor anlar yaşıyoruz. Sürekli birilerine soruyoruz. Yaşar Torun Gençlik Merkezi’ndeki okuma yazma kursuna gelerek bu sıkıntılarımız ve sorunlarımızı aştık. Bizlere bu imkânı sunanBelediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştular.

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