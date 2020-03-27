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Şahin’den halk günü için akıllı çözüm

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.03.2020 17:28 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her hafta Cuma günü yaptığı halk gününü korona virüsü (COVID-19) salgını tedbirleri nedeniyle telekonferans yöntemiyle düzenledi.Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınla halkla bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her hafta Cuma günü yaptığı halk gününü korona virüsü (COVID-19) salgını tedbirleri nedeniyle telekonferans yöntemiyle düzenledi.
Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınla halkla bir araya geldi, soruları yanıtladı. Korona virüs tehdidine karşı bütün vatandaşlarla birlikte beraber çalışarak üstesinden gelineceğini söyledi. Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran korona virüs salgınına karşı önlemler sıkılaştırılırken sosyal belediyecilik alanında “Gaziantep Modeli” oluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her hafta Cuma günü yaptığı halk buluşmasına yeni bir soluk getirdi. Şahin, tedbirler kapsamında kalabalık ortamların tehlikesini göz önünde bulundurarak vatandaşları sosyal medyadan dinledi. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayında vatandaşlarla buluşan Şahin, korona salgınına karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve yapılan dezenfekte çalışmalarını anlattı. Konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Şahin, merak edilenleri cevapladı, talepleri ilgili birimlere yönlendirdi. Salgın tehdidinin bütün kurumlar ve halkla birlikte alt edileceğinin altını çizdi. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan olan sokak hayvanları ve Hayvanat Bahçesi’nin durumu hakkında konuşan Şahin, gerekli bütün tedbirlerin alındığını belirtti. Salgın tehdidinin ortadan kalkmasından sonra Hayvanat Bahçesi’nin açılacağını söyleyen Şahin, sokak hayvanları için de gerekli vitaminli yiyeceklerin günlük yiyecek noktalarına konulduğunu söyledi.
Şahin, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ise “Alo 153” hattından başvuru yaparak valilik ile koordineli olarak ulaşılacağını, bu konuda hassas davranılacağını iletti.

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