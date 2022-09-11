YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut hayati tehlikeyi atlattı

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut hayati tehlikeyi atlattı

11.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur: - "Kafa, sırt, kasık ve bacaklarında kapanmayan yaraları var. Her gün özenle sargılar tekrar sarılıyor. Hastamız ayağa kalkabiliyor, artık özel ihtiyaçlarını kendi başına görebilecek hale geldi" - "Bir çocuğun, yaşadıklarını atlatması zaman alabilir, etkileri uzun sürebilir, o yüzden psikolojik destek almaya devam edecek. Plastik cerrahi ve cildiye uzmanları da Umut'un yaraları tamamen iyileşene kadar durumunu takip edecek"

HAVVA DEREAĞZI - Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alınan 8 yaşındaki Umut Ünlü, ayağa kalkmaya başladı.

Barbaros Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta sahipsiz köpeklerin saldırısıyla baş, sırt, bacak ve çeşitli bölgelerden yaralanan Umut'un, tedavisi Konya Şehir Hastanesinde devam ediyor.

İki hafta boyunca tedavisi yoğun bakım servisinde özenle yapılan Umut, hayati tehlikeyi atlattı.

Çocuk servisine alınan Umut, çevresindekilerle iletişim kurmaya da başladı.

- Bazı yaraları kapanmaya başladı

Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, AA muhabirine, Umut'a çocuk servisinde yara bakım tedavileri uygulandığını, bazı yaralarının kapanmaya başladığını söyledi.

Umut'un hayata tutunmasıyla herkesin büyük sevinç yaşadığını aktaran Uğur, "Yoğun bakımdaki durumuna göre şu an daha iyi. Sıvı tedavisi ve yara bakım tedavisi alıyor, ağızdan besleniyor, yaraları dışında başka bir sorunu yok." dedi.

Gerekli pansumanların her gün özenle yapıldığını vurgulayan Uğur, "Kafa, sırt, kasık ve bacaklarında kapanmayan yaraları var. Her gün özenle sargılar tekrar sarılıyor. Hastamız ayağa kalkabiliyor, artık özel ihtiyaçlarını kendi başına görebilecek hale geldi." ifadelerini kullandı.

- "Psikolojik destek almaya devam edecek"

Uğur, küçük çocuğun, yaşadığı olayın izlerini hem ruhunda hem de vücudunda taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Psikolojik tedavi Umut için devam edecek, çünkü kolay bir süreç değil. Bir çocuğun, yaşadıklarını atlatması zaman alabilir, etkileri uzun sürebilir, o yüzden psikolojik destek almaya devam edecek. Plastik cerrahi ve cildiye uzmanları da Umut'un yaraları tamamen iyileşene kadar durumunu takip edecek. Yaralar kapandıktan sonra kalıcı izler için tedavi uygulanmaya başlanacak."

- Resim yapıp, oyuncaklarla oynuyor

Küçük Umut ise okulunu çok özlediğini belirterek, kendisini iyi hissettiği zamanlarda resim yaptığını, oyuncaklarıyla oynadığını anlattı.

Baba Durmuş Ünlü de oğlunun sağlığına kavuşmaya başlamasının tarifi olmayan bir duygu olduğunu, bir an önce tamamen iyileşip evlerine gidecekleri günü beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangın söndürüldüGÜNCELLEME - Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME 3 - Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME 3 - Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldıİBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldı
Anahtar Kelimeler:
Konya yoğun bakım köpek saldırısı

Konya Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:58
Sabah
06:21
Öğle
12:52
İkindi
16:25
Akşam
19:13
Yatsı
20:30
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.