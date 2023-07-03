Sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen ünlü olmadan önce bakın hangi klipte oynamış! Meğer 28 yıl önce...

Sahne tarzı ve cesur kostümleriyle çok konuşulan Gülşen sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Ünlü popçunun şöhret olmadan önce henüz amatör olarak şarkıcılık yaptığı dönemde oynadığı klip ortaya çıktı. Gülşen'in 28 yıl önceki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü popçu 1995 yılında çekilen "Ay Bu Kız Beni Öldürecek" klibi ile şöhret macerasına başlamış. Geçen 28 yılda, Gülşen kariyerini zirveye çıkarırken, Tulga Aktuğ kendisine kameralardan uzak bir yaşam kurdu.

Gülşen'in gençlik halleri ise sosyal medya gündem oldu. Klipten görüntüleri paylaşılan ünlü popçunun eski hallerine; 'Bu halide çok güzelmiş', 'Eski hali daha iyiymiş', 'Klipte oynayan fıstık Gülşenmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Gülşen Bayraktar ya da sahne adıyla Gülşen, 24 Mayıs 1976 yılında doğdu.

Çocukluğunu ve gençliğini Çapa'da geçirdi, bir yandan da kendilerine ait fındık bahçeleri için ailesiyle birlikte yılda birkaç kez Ordu'ya gidip geldi.

Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Nazariyatı bölümüne başladı.

Üniversite eğitimiyle eş zamanlı olarak İstanbul'daki çeşitli gece kulübü ve barlarda sahne aldı ancak hem okulu hem işi bir arada yürütemeyerek birinci yılından sonra okulu bıraktı.

Üniversiteyi bıraktıktan sonra Türk halk müziği dersleri aldı, üç ay Çelik ve Bendeniz'e geri vokallik yaptı.

1995'te Ataköy'de bir barda sahnedeyken albüm yapımcısı Serap Turgay tarafından beğenilerek Özkan Turgay ile tanıştırıldı ve albüm teklifi aldı. Böylece 1996 yılında ilk albümü “Be Adam” piyasaya çıktı. 1999 yılında “Erkeksen” adlı albümünü yayınladı.

Gülşen, 10 Haziran 2016 yılında İspanya Barcelona'da Ozan Çolakoğlu ile evlendi. Gülşen'in bu evlilikten Azur Benan isminde bir oğlu var.





