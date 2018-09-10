Sahnede baygınlık geçiren Ziynet Sali sağlık durumunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Beylikdüzü'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Apar topar kulise alınan şarkıcı, kendine geldikten sonra kulise alınarak kontrolden geçirilmişti. Hayranlarını korkutan Ziynet Sali, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sahnede kan şekerinin düşmesi sonucunda baygınlık geçirdiğini belirten ünlü şarkıcı paylaştığı mesajda şunları yazdı:

"Dün Gece Beylikdüzü Belediyesi nin “Barış ve Sevgi” fest.nde sahne de kan şekerimin düşmesi sonucu kısa süreli baygınlık geçirdim. 20 dk içinde sağlıkcı arkadaşların müdahalesiyle kendime gelip tekrar sahneye çıktım. Orda bulunan tüm dinleyicilerimin sevenlerimin sevgisi ve yüksek enerjisiyle programımı bitirdim. Şu an bir yaramazlık yok. Gösterilen tüm ilgi alakaya ve mesajlarınıza çok çok teşekkür ederim... Sağlıkla güzellikle kalın"





