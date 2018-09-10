MAGAZİN

Sahnede baygınlık geçiren Ziynet Sali sağlık durumunu açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 01:43 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak baygınlık geçiren ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sahnede baygınlık geçiren Ziynet Sali sağlık durumunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Beylikdüzü'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Apar topar kulise alınan şarkıcı, kendine geldikten sonra kulise alınarak kontrolden geçirilmişti. Hayranlarını korkutan Ziynet Sali, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sahnede kan şekerinin düşmesi sonucunda baygınlık geçirdiğini belirten ünlü şarkıcı paylaştığı mesajda şunları yazdı:

"Dün Gece Beylikdüzü Belediyesi nin “Barış ve Sevgi” fest.nde sahne de kan şekerimin düşmesi sonucu kısa süreli baygınlık geçirdim. 20 dk içinde sağlıkcı arkadaşların müdahalesiyle kendime gelip tekrar sahneye çıktım. Orda bulunan tüm dinleyicilerimin sevenlerimin sevgisi ve yüksek enerjisiyle programımı bitirdim. Şu an bir yaramazlık yok. Gösterilen tüm ilgi alakaya ve mesajlarınıza çok çok teşekkür ederim... Sağlıkla güzellikle kalın"

ziynet

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ziynet sali ziynet sali sağlık durumu konser

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