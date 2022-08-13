Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Sahne kostümleriyle eleştirilerin odağı olan şarkıcı Gülşen yine gündemden düşmüyor.

Gülşen, son olarak Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında sahne aldı. Ünlü şarkıcı sahnede yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

"TEPKİ VERENLER ARKAYA GİTSİN"

Gülşen, sahnede bir anda LGBT bayrağı açtı. Gülşen'in sahnede LGBT bayrağı açması sonrası izleyiciler tepki gösterdi.

Gülşen tepki alınca kızdı ve “Tepki verenler arkaya gitsin” dedi. Birçok seyirci bu davranış karşısında konseri terk etti.



Gülşen geçen ay verdiği konserde de LGBT bayrağı açmıştı.



