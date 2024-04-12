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Sahneye çıkmasının engellendiğini söylüyordu! Aleyna Tilki bayramda Kıbrıs'taydı... İşte sahne tarzı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.04.2024 09:09
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Sahneye çıkmasının, bu işten para kazanmasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. Aleyna Tilki'nin sahnedeki halleri sosyal medyada paylaşıldı ve fanları "Özlendin" yorumlarında bulundu.

Sahneye çıkmasının engellendiğini söylüyordu! Aleyna Tilki bayramda Kıbrıs'taydı... İşte sahne tarzı

Aleyna Tilki bir süredir sahnelerden uzak kalmasıyla dikkat çekiyor. Tilki katıldığı bir yayında, "Birileri benim sahne yapmamı ve bu işten ekmek kazanmamı istemiyor. Tanıdık birileri bunlar. Sektörü domine eden insanlar. Başka sanatçıları kayırmak için yapıyorlar bunu" demişti.

Yeni albüm çalışması yapan Tilki bayramda Nuh’un Gemisi Hotel'de sahne aldı. Siyahlar içinde sahneye çıkan genç popçu kendisini izlemeye gelenleri coşturdu.

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Şort ve bluz kombinini spor ayakkabıyla tamamlayan Tilki'nin hem tarzı hem de sahne performansı hayranlarından tam not aldı.

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Uzun zamandır sahnelere nadir çıkabilen Aleyna Tilki'ye "Özlendin", "Sahnede starsın", "Süpersin" yorumları yapıldı.

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Tilki geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ""Afişler bile hazırdı. Birisi benim o konsere çıkmamı istemedi. Bu sektörden nefret ediyorum, meslektaşlarımdan değil ama sektörü domine edip yön verebileceğini düşünen insanlardan. nefret ediyorum demişti.

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