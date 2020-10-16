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Sahte alkol bu kez Yenipazar’da can aldı

AYDIN HABERLERİ  | 16.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

Aydın’da sahte alkol can almaya devam ediyor.

Sahte alkol bu kez Yenipazar’da can aldı

Aydın’da sahte alkol can almaya devam ediyor. 5 gün önce Nazilli’de bir kişinin ölümüne neden olan ve diğer kişinin ise yoğun bakımda yaşama tutunma çabalarının sürdüğü sahte alkol faciasında bu kez Yenipazar ilçesinden ölüm haberi geldi.
Edinilen bilgiye göre Yenipazar’da yaşayan 44 yaşındaki Devrim Kara, sahte alkol kullanımı nedeniyle kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Devrim Kara, göğüs sıkışması ve nefes darlığı nedeniyle 12 Ekim Pazartesi günü Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sahte alkol kullandığı tespit edilen Kara hemen tedavi altına alındı. 5 gündür yaşam mücadelesi veren Devrim Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz 11 Ekim tarihinde de Nazilli’ye bağlı Sevindikli Mahallesinde de Orhan Öztürk (57), sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmişti. Birlikte alkol aldıkları öğrenilen Osman Ö. (62) ise 12 Ekim tarihinden bu yana Nazilli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşama tutunmaya çalışıyor.
Olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

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