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  4. Sahte altın ve sikke ile dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 Suriyeli yakalandı

Sahte altın ve sikke ile dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 Suriyeli yakalandı

NİĞDE HABERLERİ  | 15.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

Niğde’de sahte altın ve sikkelerle dolandırıcılık yapmak isteyen 3 Suriyeli polis ekipleri tarafından yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine tarihi eser operasyonu yaptı.

Niğde’de sahte altın ve sikkelerle dolandırıcılık yapmak isteyen 3 Suriyeli polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine tarihi eser operasyonu yaptı. Yapılan operasyonda 1 adet eski kitap, 580 adet sikke ve 200 adet bilezik ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu Khalid Halil, Abdullah Alshamdein ve Soud Maar Ballati yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde kitap, sikke ve bileziklerin sahte olduğu belirlenirken, haklarında işlem yapılan zanlılardan Khalid Halil çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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