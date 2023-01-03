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Sahte araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 24 şüpheliye gözaltı kararı

03.01.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 12 ilde sahte araç kiralama siteleri hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 24 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kurumsal araç firmalarına ait internet sitelerine benzer sahte araç kiralama siteleri hazırlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir, Bursa, Düzce, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'daki adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında dolandırıcılık olayına karışan 31 şüpheliden, başka suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunan 5'inin SEGBİS aracılığıyla, 2'sinin mevcut delil durumuna göre savunmalarının alınacağı, diğer 24 kişi için de gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Araç kiralamak isteyen vatandaşların, sahte sitelerde yer alan iletişim numaraları ile şüphelilerle irtibata geçtikleri, kendilerine verilen IBAN numaralarına araç kiralama ücretlerini göndermelerine rağmen kiraladıkları araçların adreslerine gönderilmediği belirtildi.

Şüphelilerin bu yöntemle ülke genelinde 200 müştekiyi 2 milyon lira dolandırdıklarının tespit edildiği bildirildi.

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