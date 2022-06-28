Sahte faturayla kamuyu zarara uğratan suç örgütlerine "Demir Yumruk" operasyonu

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Demir Yumruk" operasyonunda 250 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ve MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu. Çalışmalara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

- Operasyon için 10 aylık çalışma yürütüldü

Çalışma grubunun 10 ay boyunca sürdürdüğü çalışmalar, dinleme ve fiziki takip uygulamaları sonucunda demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 suç örgütü tespit edildi.

Bu suç örgütlerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek üçüncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Firmaların, düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları saptandı.

- Operasyonda 840 ekip görev aldı

Şüphelilere yönelik Ankara merkezli, aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli'nin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı olarak 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personelinin görev aldığı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 374 şüpheliden, aralarında kamuoyunda Erol Evcil olarak tanınan Erol Eşrefoğlu ile 3 suç örgütü elebaşının da yer aldığı 250 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri ile 14 fabrika ve 850 adreste arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

