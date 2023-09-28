YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. "Sahte içkiden ölüm ve yaralama neden olan" sanığa 71 yıla kadar hapis istemi

"Sahte içkiden ölüm ve yaralama neden olan" sanığa 71 yıla kadar hapis istemi

28.09.2023 13:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde sahte içki üretip piyasaya sürerek 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin ise görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sanık hakkında hazırlanan iddianamede 71 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Yıldırım tarafından tutuksuz sanık C.Ş. hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sanık C.Ş'nin evinde internet üzerinden satın alındığı tespit edilen 20 litre metil alkol, 40 mililitre anason yağı kiti, 12,25 litre sahte içki ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Sahte içkilerden alınan numunelerin laboratuvar incelemesinde öldürücü dozda metil alkol tespit edildiği aktarılan iddianamede sanığın ürettiği sahte içkinin ticaretini de gerçekleştirdiği belirtildi.

İddianamede ayrıca sanık tarafından üretildiği iddia edilen sahte içkiyi tüketmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet A. ve Ramazan K'nin Adli Tıp Kurumu tarafından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılan incelemede metil alkol zehirlenmesi tespit edildiği, Muammer Ö, Ömer E. ve Sedat K'nin ise basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı bilgisine de yer verildi.

Sanık C.Ş. hakkında "olası kastla öldürme", "olası kastla yaralama" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından 71 yıla kadar hapis cezası istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin ilk milli turbodizel havacılık motoru uçuş rekoru kırdıTürkiye’nin ilk milli turbodizel havacılık motoru uçuş rekoru kırdı
Kastamonu'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandıKastamonu'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Havuza düşen ineğin yardımına orman işçileri koştuHavuza düşen ineğin yardımına orman işçileri koştu
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli sahte içki

Kırklareli Namaz Vakitleri 28 Eylül Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:57
Öğle
13:07
İkindi
16:27
Akşam
19:07
Yatsı
20:27

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Perşembe

Ferhat eczanesi
Vize
Mine eczanesi
Babaeski
Serap eczanesi
Babaeski
Basak eczanesi
Demirkoy
Can eczanesi
Luleburgaz
Selda eczanesi
Merkez
Nergiz eczanesi
Babaeski
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.