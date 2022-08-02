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Sahte ilanla kandırdıkları kişiyi öldüren iki sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

02.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sahte araç ilanıyla dolandırmak istedikleri Hüseyin Angı'yı öldüren iki sanık hakkında birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" ve 39 yıla kadar süreli hapis cezası istemiyle dava açıldı

TANJU ÖZKAYA - Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldüren ve cesedini göl kenarına atan iki sanık hakkında, "cinayet", "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "dolandırıcılık" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ile 39 yıla kadar süreli hapis cezası istendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre polis ekipleri, ihbar üzerine 23 Mart'ta Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Göleti yakınındaki sazlık alanda bir kişinin cesedine ulaştı.

Araştırma sonucunda vücuduna 6 kurşun isabet eden kişinin Şırnak'ın Cizre ilçesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin Angı olduğu belirlendi.

Aile bireylerinin ifadesine başvuran ekipler, Angı'nın bir internet sitesi üzerinden satışa sunulan aracı almak için Ankara'ya geldiğini tespit etti.

Bunun üzerine cep telefonu ve internet kayıtları incelenen Angı'nın, olaydan önce ikinci el araba satışı yapılan bir siteye sahte ilan veren İbrahim Ay ile görüştüğü ortaya çıktı.

Dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan Ay, başkasına ait araç fotoğrafları üzerinden pazarlık yaptığı Angı ile 390 bin liraya anlaştı ve kapora olarak da banka havalesiyle 2 bin lira aldı.

Bu görüşmeden bir gün sonra Şırnak'tan uçakla Ankara'ya gelen Angı'yı, İbrahim Ay ve dosyanın diğer sanığı Recep Sarı karşıladı.

Satılık aracı gösterme bahanesiyle Angı'yı Gölbaşı ilçesi Taşpınar Köyü Otan Sitesi bağlantı yolundaki ıssız bir alana götüren ikili, burada silah zoruyla araçtan indirdikleri Angı'yı darbettikten sonra plastik kelepçe taktı.

Angı'nın üzerinde istedikleri parayı bulamayınca, havale yoluyla kendilerine göndermesini isteyen sanıklardan İbrahim Ay, olumsuz cevap aldığı Angı'ya pompalı tüfekle 6 kez ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Angı'nın cüzdan ve telefonunu alan sanıklar Ay ve Sarı, cesedi ise bir süre araç bagajından taşıdıktan sonra Dikilitaş Göleti'ndeki sazlık alana bıraktı.

- Suçlarını kabul ettiler

Olaydan sonra gözaltına alınan sanıklar, cinayeti işlediklerini kabul etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, sanık Ay'ın başka kişileri de sahte araç ilanlarıyla dolandırdığına işaret edilerek, "İbrahim Ay'ın aslında olmayan aracı satacakmış gibi gösterip kapora bedeli alıp menfaat temin ettikten sonra il dışından gelen Hüseyin Angı'nın üzerinde getireceği veya hesabında bulunup aktaracağı araç bedelini ele geçirip borçlarını ödemeye karar verdiği ve bu doğrultuda kendisi gibi bankaya borcu olan arkadaşı Recep Sarı'yı kendisiyle eylemi gerçekleştirmeye ikna ettiği anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Bu kapsamda sanıklar İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında, "suç delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için insan öldürmek"ten birer kez ağırlaştırılmış müebbet, "birden fazla kişiyle yağma", "silahla kişiyi hürriyetinde yoksun kılma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından ise 18 yıldan 39'ar yıla kadar süreli hapis cezası istendi.

Ayrıca Angı'nın sahte ilanla kapora adı altında 2 bin lira dolandırılması sürecinde yer alan ve İbrahim Ay'a telefon temin ettikleri belirlenen sanıklar Kemal Can Orhan, Metehan Taşbek, Nazif Yüksel ve Samet Ceylan'ın ise "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10'ar yıla kadar hapis ile suçtan elde edilen miktarın iki katı kadar adli para cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

Sanıklar, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet dolandırıcılık Sanık Gölbaşı

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