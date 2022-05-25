Sahte kimlik ve pasaportlarla yakalanan DEAŞ sanığından "kazanç kapısı" savunması:

Esenboğa Havalimanı'ndan sahte kimlikle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan ve DEAŞ'lı teröristlere kimlik sağladığı belirlenen Bobirmirzo Vasiev'in yargılanmasına başlandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanığa söz verdi.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan Vasiev, Özbek asıllı Rusya vatandaşı olduğunu, üniversite öğrenimi için 2014'de Mısır'a gittiğini, burada bir yıl kaldıktan sonra Güney Kore'ye geçtiğini söyledi.

Suriye rejiminin halka yönelik karşı acımasız eylemlerini televizyonda izledikten sonra bu ülkeye gitmeye karar verdiğini belirten Vasiev, bunun için 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını, ardından kaçakçılar vasıtasıyla Hatay üzerinden Suriye'ye geçtiğini anlattı.

Burada insanlara yardımcı olmak için faaliyetlerde bulunduğunu iddia eden Vasiev, herhangi bir terör örgütü üyesi olmadığını, bu kapsamda Suriye'de bir eyleminin bulunmadığını öne sürerek, "İnsani yardım için 7 ay Suriye'de kaldım. Önceki ifademde silahlı eğitim aldığım yazılıyor ancak ben silahlı değil, savaş ortamında nasıl hayatta kalınabileceğine ilişkin eğitim aldım. Buradaki kamplarda nöbet tuttuğum doğrudur ancak bu silahlı nöbet değildi. Kampların etrafından dolaşıyorduk sadece." savunmasında bulundu.

Suriye'deki faaliyetlerinin ardından kaçak yollarla bir kez daha Türkiye'ye geldiğini ifade eden Vasiev, Ukrayna'ya gittiğini, bir süre sonra Türkiye'ye döndüğünde Esenboğa Havalimanı'nda Timur İsmailov adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandığını kaydetti.

Bilgisayarında DEAŞ üyelerine ait çok sayıda pasaport örneğinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine sanık Vasiev, şöyle devam etti:

"Açık konuşmak gerekiyorsa sahte pasaport düzenleyip bir kazanç kapısı elde etmek istiyordum. Bilgisayarımdaki pasaport örnekleri de bunun içindi. Sahte pasaport nasıl yapılır diye bunları incelemek için bilgisayarıma indirdim. Ama hiçbir şekilde sahte pasaport yapmadım, sadece benim kullandığım sahte pasaporttaki damgaları düzenledim. Sahte pasaport yapma girişimim örgütsel bir eylem için değil, ekonomik bir kazanç içindi."

Evli ve bir çocuk babası olduğunu, tutukluluğunun devam etmesi durumunda ailesinin mağdur olacağını dile getiren Vasiev, tahliye edilmemesi halinde Rusya dışındaki bir ülkeye sınır dışı edilmek istendiğini sözlerine ekledi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı 28 Temmuz'a erteledi.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, 23 Kasım 2021'de Esenboğa Havalimanı'na gelen yolcuların kontrolü sırasında görevliler, kimlik kontrolünü yaptıkları bir yolcudan şüphelendi.

Ekipler, Ukrayna'dan gelen şüpheli üzerinde ele geçirilen Timur İsmailov adına düzenlenmiş Özbekistan Cumhuriyeti pasaportunun sahte olduğunu belirledi.

Çantasında farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet bulunan kişinin Özbekistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı 25 yaşındaki Bobirmirzo Vasiev olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Vasiev hakkında geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği istihbaratı nedeniyle Türkiye'ye giriş yasağı olduğunu belirledi. Vasiev hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan ise 3 yıl 7 aydan 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

