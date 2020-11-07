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Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi

ANKARA HABERLERİ  | 07.11.2020 16:29 | Son Güncelleme

Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya'nın Çukurambar semtinde düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan firari Kamil Yavuz M, emniyete götürüldü.

Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.

Kamil Yavuz M'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.

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