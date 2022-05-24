YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sahte pasaportla yurda girmeye çalışan FETÖ zanlısı yakalandı

Sahte pasaportla yurda girmeye çalışan FETÖ zanlısı yakalandı

24.05.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte pasaportla yurda girmeye çalışan FETÖ zanlısı yakalandı

İSTANBUL (AA) - FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Aktarmalı olarak 12 Mayıs'ta Avustralya'nın Sidney kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Y.Ö'nün hareketlerinden şüphelenen havalimanı polisi, yolcuyu pasaport kontrolüne geldiği sırada durdurdu.

Ray Thurman adına düzenlenmiş pasaportun sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri yaptıkları parmak izi kontrolünde yolcunun İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye Olma" suçundan aranan Y.Ö. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin, 2019 ve 2020 yıllarında da sahte pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi.

Mahkemeye sevk edilen Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyorSultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor
İstanbul'da 199 düzensiz göçmen yakalandıİstanbul'da 199 düzensiz göçmen yakalandı
Hatayspor-Giresunspor maçının ardındanHatayspor-Giresunspor maçının ardından

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:32
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:30
Yatsı
22:13
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gözyaşlarıyla eski halini paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Gözyaşlarıyla eski halini paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti!

Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti!

46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! İlk işi bakın ne oldu

46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! İlk işi bakın ne oldu

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.