Sahte Samsung uygulamasına herkes güvendi

Google Play Store’daki güvenlik açıklarının gündeme gelmesine neden olan dolandırıcıkla, kendini resmi şirket hesabı gibi tanıtmayı başaran sahtekarlar, 10 milyon Android kullanıcısının telefonuna, sahte uygulamalarını yüklemeyi başardılar.

Updates for Samsung ismini taşıyan uygulama kullanıcılara, Samsung uygulamaları ve Android işletim sistemi hakkında güncellemeleri haber verip yükleme vaadinde bulunuyor. Ancak asıl amacı kullanıcıların telefonundaki bilgileri çalmak.

Ayrıca kullanıcıları, ücretli sitelere yönlendirip farkında olmadan ücretli işlemler yaptırıyor.

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