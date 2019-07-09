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Sahte Samsung uygulamasına herkes güvendi

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TEKNOLOJİ  | 09.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Samsung telefonlarını güncelleyeceğini söyleyen sahte Samsung uygulamasını 10 milyondan fazla Android kullanıcısı indirdi.CSIS Security Group’un yaptığı araştırmaya göre, uygulama kullanıcılara güven vermek için farklı yöntemler uygularken, Google’ın bu yöntemlere izin vermesi kullanıcıları riske atıyor.

Sahte Samsung uygulamasına herkes güvendi

Google Play Store’daki güvenlik açıklarının gündeme gelmesine neden olan dolandırıcıkla, kendini resmi şirket hesabı gibi tanıtmayı başaran sahtekarlar, 10 milyon Android kullanıcısının telefonuna, sahte uygulamalarını yüklemeyi başardılar.

Updates for Samsung ismini taşıyan uygulama kullanıcılara, Samsung uygulamaları ve Android işletim sistemi hakkında güncellemeleri haber verip yükleme vaadinde bulunuyor. Ancak asıl amacı kullanıcıların telefonundaki bilgileri çalmak.

Ayrıca kullanıcıları, ücretli sitelere yönlendirip farkında olmadan ücretli işlemler yaptırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
samsung samsung telefonlar

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