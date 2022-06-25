Sahte sürücü belgesiyle yakalanan zanlının evinde sahtecilikte kullanılan malzemeler bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde üzerinden sahte sürücü belgesi çıkan ve evinde sahtecilikte kullanılan malzemeler ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üst aramasında sahte sürücü belgesi bulundu.
Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmada şüphelinin aynı ilçede bulunan evinde arama yapıldı.
Aramada bir yazıcı, 9 sahte kimlik kartı, bir sahte çek baskısı, 18 filigran baskısı bulunan kağıt, çok sayıda fotoğraf kağıdı ve çeşitli baskı malzemeleri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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