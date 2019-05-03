"Sahurda çok yiyen az acıkır mantığı yanlış"

Ramazan’la birlikte öğün sayısının üçten ikiye düştüğünü ve yaz aylarındaki oruçlarda aç kalınan sürenin 17 saate kadar çıkabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Şentürk, sahura kalkmadan oruç tutmanın mideyi olumsuz etkileyeceği gibi açlık süresini daha da uzatarak sindirim sistemi rahatsızlıkları açısından da risk oluşturacağını söyledi.

“Sahur kahvaltı gibi olmalı"

Ramazan’da sadece gıda alımında azalma olmayacağını, beraberinde vücudun enerji harcamasında azalma olacağından aslında vücut dengesinin devam edeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Şentürk, “Sahurda katı gıdanın yanı sıra sıvı gıda alımı da ihmal edilmemelidir. Oruç tutanlar ertesi gün iftara kadar alamayacakları sıvı ihtiyacını sahurda karşılamalıdır. Proteinli beslenme daha uzun süre tokluk sağlayacağından tercih edilebilir. Bu bağlamda sabah kahvaltısı benzeri bir öğün yapılabilir. Burada peynir, yumurta, eğer dokunmuyorsa süt veya yoğurt yenilebilir” ifadelerini kullandı.

“Egzersizi kesinlikle ihmal etmeyin"

Ramazan'da kabızlık, şişkinlik ve gaz sancılarının başlıca nedenlerini çok yemek yemek ve aşırı unlu gıda tüketmenin oluşturduğunu anlatan Prof. Şentürk, bu sorunların bir başka nedeni olarak ise gün içinde aşırı hareketsiz kalmayı gösterdi. Prof. Dr. Şentürk, “Öğün sayısının ikiye düşmesi, fiziksel açıdan hareketsiz olmayı gerektirmez. Ancak oruç tutan bazı kişiler, özellikle iftardan önce zamanlarını neredeyse uyuyarak geçirmek isterler. Aslında burada fiziksel açlıktan ziyade ruhsal anlamda kişinin kendisini güçsüz, takatsız hissetmeleri de rol oynamaktadır. Oysa ki, egzersiz mutlaka Ramazan’da da azaltılarak da olsa yapılmalıdır” diye konuştu.