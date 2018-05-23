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Sahurda domates yemeyin!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.05.2018 09:45 | Son Güncelleme

Ramazan ayının en çok dikkat edilmesi gereken konularından biri de iftar ve sahur vakitlerinde doğru yiyecekleri seçmek ve sağlıklı beslenmedir.

Sahurda domates yemeyin!

Beslenme uzmanları, açlık saatlerinin uzun süre olduğunu ve tüketilecek besinlerin de doğru seçilmesi durumunda günü rahat geçirerek ve hiçbir rahatsızlık yaşamadan orucumuzu tutacağımızı belirtiyorlar.

Yapılan araştırmalara göre günlük yaşantımızda sıkça tükettiğimiz ve hiçbir sorun yaşamadığımız bazı yiyecekler, Ramazan ayında özellikle sahurda yediğimiz zaman bizi rahatsız eder.

Çünkü oruç tutulduğu zaman vücudumuzda bazı değişiklikler meydana gelir. Halsizlik, baş ağrısı, enerji kaybı ve mide rahatsızlıkları yaşanabilir. Bu rahatsızlıkların çoğu da sahurda yediğimiz yiyeceklerle ilgilidir.

İşte sahurda tükettiğimizde bazı sağlık sorunlarına neden olan ve bizi rahatsız eden o yiyecekler;

Limon ve greyfurt

Özellikle sahurda limon ve greyfurt gibi yiyecekler yemeyin. Mide rahatsızlıkları yaşayanların bu besinlerden uzak tutması yerinde olur. Öte yandan, sahurda yemekler arasında mola verilmesi gerektiği çünkü hızlı yemek yemenin reflüyü tetiklediği biliniyor.

Domates

İçeriğinde bol miktarda asit barındıran domates mide hastalıklarını tetikleyebiliyor. Özellikle Ramazan ayında, iftar ve sahur vakitlerinde domatesi belirli miktarda tüketmek sizi mide hastalıklarından bir ölçüde koruyabilir.

Lokmanızı 40 kere çiğneyin

Mide rahatsızlıkları ile ilgili verilen önerilerden bir diğeri ise besinleri en az 40 kere çiğnemek. Lokmanızı uzun süre çiğneyerek tüketirseniz mide rahatsızlıklarınız büyük oranda azalacaktır.

Tatlılardan uzak durun

Ramazan ayında özellikle sahurda tatlı yemek çok sakıncalı. Yediğiniz iki baklava üç saatlik egzersiz ile eşdeğer. Bu nedenle özellikle şerbetli tatlılardan uzak durmak tavsiye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
domates sahur

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