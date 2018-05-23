Sahurda domates yemeyin!

Beslenme uzmanları, açlık saatlerinin uzun süre olduğunu ve tüketilecek besinlerin de doğru seçilmesi durumunda günü rahat geçirerek ve hiçbir rahatsızlık yaşamadan orucumuzu tutacağımızı belirtiyorlar.

Yapılan araştırmalara göre günlük yaşantımızda sıkça tükettiğimiz ve hiçbir sorun yaşamadığımız bazı yiyecekler, Ramazan ayında özellikle sahurda yediğimiz zaman bizi rahatsız eder.

Çünkü oruç tutulduğu zaman vücudumuzda bazı değişiklikler meydana gelir. Halsizlik, baş ağrısı, enerji kaybı ve mide rahatsızlıkları yaşanabilir. Bu rahatsızlıkların çoğu da sahurda yediğimiz yiyeceklerle ilgilidir.

İşte sahurda tükettiğimizde bazı sağlık sorunlarına neden olan ve bizi rahatsız eden o yiyecekler;

Limon ve greyfurt

Özellikle sahurda limon ve greyfurt gibi yiyecekler yemeyin. Mide rahatsızlıkları yaşayanların bu besinlerden uzak tutması yerinde olur. Öte yandan, sahurda yemekler arasında mola verilmesi gerektiği çünkü hızlı yemek yemenin reflüyü tetiklediği biliniyor.

Domates

İçeriğinde bol miktarda asit barındıran domates mide hastalıklarını tetikleyebiliyor. Özellikle Ramazan ayında, iftar ve sahur vakitlerinde domatesi belirli miktarda tüketmek sizi mide hastalıklarından bir ölçüde koruyabilir.