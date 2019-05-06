YEMEK

Sahurda süt için uzun süre tok kalın

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

Ramazan ayında süt tüketiminin önemini vurgulayan Prof. Dr. Neriman İnanç, “Bir bardak süt 5 saat tokluk hissi verir. Sahurda süt tüketimi çok önemli” uyarısı yapıyor.

Sahurda süt için uzun süre tok kalın

Sağlıklı bir oruç için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini çok hızlı değiştirmeyecek besinlerin tercih edilmesini önerdi.Bir bardak sütün 5 saat tok tuttuğunun bilimsel olarak da kanıtlandığını belirten İnanç, oruç tutanlara sahurda süt içmeleri tavsiyesinde bulundu.

süt2

Prof. Dr. Neriman İnanç, “Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir. Süt hem protein içeriği yüksek olan bir besin olması nedeniyle tokluk hissetmemize yardımcı olur, hem de vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasını destekler. ABD'li bilim adamları, insan bünyesinin acıkma ihtiyacını azaltan besinler arasında ilk sırada sütü gösteriyor, bir bardak sütün midenin boşluğunu hissettirmeden insanı 5 saat boyunca tok tuttuğunu belirtiyorlar” diye konuştu. İnanç, süt şekeri laktozun açlıkta kullanılan glikojen depolarına destek olarak vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olduğunu, bileşimindeki yağın da midede uzun sürede kalarak tokluk duygusu sağladığını belirtti. Sütün Ramazan’da sıcaklarda terle kaybedilen kalsiyum başta olmak üzere mineral ve vitamin gereksiniminin karşılanmasına da destek olduğunun altını çizdi.

Kilonuzu korumak için tatlı ihtiyacını sütlü tatlılarla giderin

pp

Uzun süreli açlığın bazal metabolik hızda yavaşlamaya neden olduğuna ve Ramazan sonunda genellikle kilo alındığına dikkat çeken İnanç, “Ramazan ayında kurulan geleneksel sofralarımızda uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini yükselten şerbetli hamur tatlıların yer aldığını görüyoruz. Sahurda içtikleri bir bardak sütün dışında tatlı tüketmek isteyenlere az şekerli sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlıları tercih etmelerini öneririm. Bu gibi tatlılar kalsiyum ihtiyacımızın karşılanmasına yardımcı olur ve daha az enerji almamız sayesinde Ramazan süresince kilo almamızı engeller” dedi.

PARTNER Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri
En ucuzu 150 lira! Bulmak için 20 kilometre yol geliyorlarEn ucuzu 150 lira! Bulmak için 20 kilometre yol geliyorlar
Kanserin panzehiri altın macun nasıl hazırlanır?Kanserin panzehiri altın macun nasıl hazırlanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sahurda süt içmek sahurda ne yemeli

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da dengeleri değiştirecek bomba transfer!

EDHO'da dengeleri değiştirecek bomba transfer!

O diziye transfer oldu! Ortalığı karıştıracak

O diziye transfer oldu! Ortalığı karıştıracak

Survivor'da eleme adayları belli oldu! İddialı isme büyük şok!

Survivor'da eleme adayları belli oldu! İddialı isme büyük şok!

Çukur'da hain kim? Cumali'yi şoke eden isim!

Çukur'da hain kim? Cumali'yi şoke eden isim!

Kadın'da Sarp'tan Bahar ve Arif'i şoke eden hamle!

Kadın'da Sarp'tan Bahar ve Arif'i şoke eden hamle!

O etkisi herkesi şok etti

O etkisi herkesi şok etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lezzeti de faydası da büyük! Bulmak için 20 kilometre yürüyorlar

En ucuzu 150 lira! Bulmak için 20 kilometre yol geliyorlar

Kanserin panzehiri altın macun nasıl hazırlanır?

Kanserin panzehiri altın macun nasıl hazırlanır?

Hazır çorbadaki büyük tehlike

Hazır çorbadaki büyük tehlike

Uzmanlardan 'üç öğün iftar' önerisi

Uzmanlardan 'üç öğün iftar' önerisi

Böbrek taşına neden olan yiyecekler

O etkisi herkesi şok etti

Ramazan'da diyet yapılır mı?

Ramazan'da diyet yapılır mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.