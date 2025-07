Saint-Maximin'den Türkiye'de çok konuşulacak iddia! ''Fenerbahçe'de bana doping yapmaya kalktılar''

Fenerbahçe’de kiralık bir dönem geçirip ardından ayrılan Allan Saint-Maximin, sarı lacivertli kulüp ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Maximin, Fenerbahçe’nin kendisine doping yapmaya çalıştığını söyledi. İşte konuşmasından detaylar…

‘‘BANA DOPİNG YAPMAYA BİLE KALKTILAR’’

Allan Saint-Maximin, “Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar.” dedi.

"BİR ŞEYLER ENJEKTE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Allan Saint-Maximin sözlerine şöyle devam etti...

"Sonunda, bazı görüşmeler yaptık, ilgili kişilerin de talimatlar aldığını öğrendik, sonra aslında artık bilmiyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun. Her şey bulanıklaşıyor. Aslında bulanıklaşır, ama sen “Gerçekten kasten mi yaptı? Bu normal mi?” dersin. Kendini bir şeyler enjekte etmeye çalışanların arasında bulursun. Kendini çılgın şeylerin içinde bulursun, ben orada çılgın şeyler yaşadım. Ve bunlar elbette insanların bilmediği şeyler, bunlar beni elbette çok etkiledi ve dediğim gibi, tüm bu spor dışı şeyler, dışarıda olan tüm bu şeyler, ailemi de etkiledi, açıkçası bunlar sağlıksız şeyler, böyle iyi koşullarda oynayamazsın."

''BABANIN HASTALIĞI UMURUMUZDA DEĞİL, ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR''

"Çok zor bir dönem yaşadım, bu kulübün suçu değil, ama bunların hepsinin onlarla ilgisi yok, yine de babamın çok hasta olduğu insani bir olaya geri dönüyoruz. Bu yüzden, bunu çok duygusal bir şekilde konuşmak istemiyorum, ama babamı bu halde görmek benim için çok zordu. Ee, babanı hastanede gördüğünde, babanın yıl sonunda ölebileceğini duyduğunda... Bu seni derinden etkiler. Seni derinden etkiler ve bu futbolun ötesine geçer.

Evet, evet, içini acıtıyor. Ve sonra, seni ziyarete gelen ve sana, kısacası, babanın durumu umurumuzda değil, şampiyonluk için önemli bir maçımız var diyen insanlar olduğunu görüyorsun. Sen de “Ama siz delisiniz” diyorsun. Yani, somut olarak konuşursak, babam şu anda, belki de ölecek. Anlıyor musun? Küçük şeyler istiyorsun, onu görmek, onunla zaman geçirmek vb. ve onların davranışlarını, sana engel olmaya çalıştıklarını görüyorsun. Sonra senin hakkında kötü konuşurlar, doğru olmayan hikayeler uydururlar. Anlıyor musun, tüm bu şeyler geliyor, sen de diyorsun ki ama aslında bu işin insani yönü nerede? O anda, en dipte olduğum bir an. Tanrım beni koru. Evet, şu anda dipten dibe vurmuş durumdayım, yardıma ihtiyacım var. Dipteyim, yardıma ihtiyacım var. Tanrım beni koru. Anlıyorsun, biliyorsun, kulüp için her şeyimi verdim, anlıyorsun.''

KULÜP TARAFINDAN BASIN ARACILIĞIYLA BENİMLE İLGİLİ ÇOK FAZLA KÖTÜ ŞEY YAYINLANIYORDU...

''Çok önemli maçlarda, tüm önemli maçlarda, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, birçok maça, birçok önemli maça baktığımızda, çünkü ben, tabii ki benden çok şey bekleyen teknik direktör, yardımcılarla, yönetimle birçok konuşma yaptım. Mourinho, yardımcıları, yönetim. Nerede buluşursak, sakinleşiriz, aslında her şeyin benim etrafımda döndüğünü hissedersin. Bu, iyi bir sonuç aldığımız anlamına geliyor. Teşekkürler, çok teşekkürler. Ve iyi bir sonuç almadık. Kötü bir sonuç aldık. Sen en kötüsün, sahadaki en kötü oyuncusun, anlıyor musun? Ve bir araya geldik, erkekler gibi, ben sorumluluklarımı üstlendim, çoğu kişi sorumluluklarını üstlenmekten korkuyor, ben teknik direktörle konuşmaya gittim. Teknik direktörle konuşmaya gittim ve ona, olan biteni anlamadığımı söyledim. Her şeyi deniyoruz, ama sen benim neler yaşadığımı biliyorsun. Benim neler yaşadığımı tam olarak biliyorsun. Babamla olanları biliyor musun? Hatta ölümler de yaşadım.

O dönemde iki önemli kişinin vefatını da yaşadım. Birçok şey, birçok şey yaşadım, oğlumun annesiyle bile birçok şey yaşadım, oğlumu göremezdi ve tüm bu şeyler... Göçmenlikle ilgili birçok şey oldu ve kulüp yaşadıklarımı biliyordu. Ve tüm bunlara rağmen, basında çok fazla kötü şey yayınlanıyordu ve bunların kulüp tarafından yayınlandığını biliyordum."

"MOURINHO'YA DOPİNG OLAYINI ANLATTIM! NEREDEYİM BEN DEDİ...

Allan Saint-Maximin: "Mourinho ile erkek erkeğe konuştuğumuzda, ona ne düşündüğümü söyledim, ona yaşadıklarımı anlattım, ona kanıtlar da gösterdim çünkü oyuncular da bazı şeyler yaşarlar ama bunlar mazeretlerdir. Evet. Ben ona gerçekten olan biten her şeyi gösterdim. Ve o benim yaşadıklarımı gerçekten anladığında, sonunda her şey yoluna girdi ve ben tekrar oynamaya başladım. Sonunda tam olarak böyle oldu. Bu önemli bir konuşmaydı. Erkekler olarak, neler olduğunu açıklamak ve bu, onların apseyi patlatmalarını sağlar. Evet, apseyi patlatmak, gerçekten, kendinde, benim, her şeyi düşünen kişi olmadığımı, diğer insanlar tarafından yayılan, söylenen tüm şeylerin doğru olmadığını gerçekten görmek...

Doping ve diğer şeylerden haberi bile olmayan bu küçük hikayeleri de anladığında, Mourinho'yu görmeliydiniz. Kendine şöyle dedi: “Ama aslında, ben neredeyim, neredeyim ben?” Bu yüzden, bu konu çok konuşuluyor, ne yazık ki Türkiye'de çok fazla yolsuzluk var ve bu da çok fazla soruna yol açtı ve benim sezonumu mahvetti."

‘‘TEHDİT EDİYORLAR!’’

Saint-Maximin, “İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız ‘sana şunu şunu yaparız’ diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi.” ifadesinde bulundu.

''SANKİ BU SEZON ASLINDA ÜÇ SEZON SÜRMÜŞ GİBİ GELİYOR BANA."

Allan Saint-Maximin, "Türkiye'de vize konusunda işler biraz karmaşık. Bana bazı şeyler söz verilmişti, ama sonra maçın var, önemli bir maç oynuyorsun, devre arası geldiğinde telefonun çalıyor ve çocuklarının ağladığını duyuyorsun, havaalanında, göçmenlik bürosunda mahsur kalmışlar, geçmelerine izin verilmiyor, anlıyor musun, onları tehdit ediyorlar ve tüm bu çılgın şeyler. Düşünülemez. Ve tüm bu şeyler aslında, birikmiş şeyler, bu da diğerleri arasında sadece bir tanesi. Orada yaşadığım tüm bu ekstra sporla ilgili şeyler, dediğim gibi, vizeyle ilgili olsun, günlük yaşamla ilgili olsun, tüm entrikalarla ilgili olsun, parayla ilgili tüm sorunlarla ilgili olsun, tamam! Boş vaatler... Ve aslında çok fazla şey oldu, bir kitap yazabilirim. Sanki bu sezon aslında üç sezon sürmüş gibi geliyor bana." dedi.

MOURINHO ELİNDEN GELENİ YAPTI…

