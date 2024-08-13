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Saint-Maximin, Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı! ''Geldiğimde çok şaşırdım''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.08.2024 18:27
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Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, Lille maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Saint-Maximin, "Mourinho'ya hayranlık duyuyorum. Her gün onun kişiliğine gerçekten hayran kalıyorum ve buraya gelmemde gerçekten belirleyici bir rol oynadı." dedi.

Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, Lille maçı öncesi Fransız basınından L'Equipe'e konuştu.

"MOURINHO'YU REDDEDEMEZSİNİZ"

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"Jose Mourinho gibi bir teknik direktör sizi arayıp önceliğinin siz olduğunuzu ve neler yapabileceğinizi göstermeniz için sizi mümkün olan en iyi forma sokacağını söylediğinde, hayır demek çok zor."

"SÜPER LİG BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

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"Adana Demirspor maçının ardından Süper Lig'in yüksek standardı beni çok şaşırttı. Ancak tabii ki en büyük isteğim Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek."

"FENERBAHÇE GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

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"Burada çok büyük bir baskı var ve taraftarlar tamamen kulübün arkasında. Kariyerimde daha önce hiç böyle bir atmosfer görmemiştim, gerçekten inanılmaz

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