Saint-Maximin, Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı! ''Geldiğimde çok şaşırdım''

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, Lille maçı öncesi Fransız basınından L'Equipe'e konuştu.

"MOURINHO'YU REDDEDEMEZSİNİZ"

"Jose Mourinho gibi bir teknik direktör sizi arayıp önceliğinin siz olduğunuzu ve neler yapabileceğinizi göstermeniz için sizi mümkün olan en iyi forma sokacağını söylediğinde, hayır demek çok zor."

"SÜPER LİG BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

"Adana Demirspor maçının ardından Süper Lig'in yüksek standardı beni çok şaşırttı. Ancak tabii ki en büyük isteğim Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek."

"FENERBAHÇE GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

"Burada çok büyük bir baskı var ve taraftarlar tamamen kulübün arkasında. Kariyerimde daha önce hiç böyle bir atmosfer görmemiştim, gerçekten inanılmaz