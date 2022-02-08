Sait Uçar öldü mü, neden öldü? Karadenizli sanatçı Sait Uçar kimdir, aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Karadenizli müzisyen ve kemençe sanatçısı Sait Uçar, bir süredir tedavi gördüğü hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi. Sait Uçar’ın menajeri Naz Özcan açıklamada bulunarak "Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" şeklinde konuştu.

SAİT UÇAR KİMDİR?

3 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen isim, 59 yaşındaydı. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Uçar, ilk ve orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamlamıştır ve Trabzon Ticaret Lisesi'ni bitirmiştir. İstanbul Radyosu'nda başlayan müzik kariyerini Tütmezdi Bacaları isimli albümünü 1980 senesinde çıkararak sürdürmüştür.

Yetenekli sanatçı Sait Uçar, orta okul sıralarında ilk bestesini yaparken 26 albümünde söz ve müzikler kendisine aittir. Sait Uçar kendi albümlerinin yanında pek çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle katkı vermiştir.

25 seneden uzun süre profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmekte olan Uçar, Karadeniz müziğinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmayı başarmıştır.

SAİT UÇAR NEDEN ÖLDÜ?

Uçar, bir süredir yakalandığı kanser ile mücadele etmekteydi. 2021 yılında da son olarak bir ameliyat geçirmişti.



