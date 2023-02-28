Şaka değil gerçek! Fenerbahçe transfer bombasını sezon sonuna saklıyor! Sarı - lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız 'orkestra şefi' Thiago Alcantara'nın peşinde...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. İkinci sırada yer alan ve şampiyonluk yarışını sürdüren sarı - lacivertliler, ara transfer döneminde ise Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'nin sezon sonu için de yaptığı planlama ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HAREKAT BAŞLATTI

Sabah'ın haberine göre sarı - lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Thiago Alcantara'yı transfer etmek için harekete geçti.

MIHA ZAJC'IN YERİNE...

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc'ın yerine İspanyol futbolcuyu düşündüğü kaydedildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Liverpool ile kontratı gelecek sezonun sonunda bitecek olan 31 yaşındaki yıldız futbolcu için sarı - lacivertlilerin görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

'Virtüöz' ve 'Orkestra şefi' gibi lakapları bulunan oyuncunun da Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Kanarya'nın bu transfer için 7-8 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Bu sezon Liverpool forması ile 24 resmi maça çıkan Thiago, 1 asist kaydetti.

