Şaka gibi olay! TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'un kupası sergilendiği yerden çalındı

TFF 3. Lig 3. grupta 73 puanla şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'da şampiyonluk sevinci yaşanırken şaka gibi bir olay yaşandı.

Kente getirilmesinin ardından belediye önünde sergilenen şampiyonluk kupası, sergilendiği yerden çalındığı duyuruldu.

"GÖRENLER HABER VERSİN"

Aksaray Belediyesi'nden yapılan paylaşımda, “Kupamız çalındı! Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor’umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan bu paylaşımı birçok taraftar şaşkınlıkla karşılarken, şaka olup olmadığı soruldu.





