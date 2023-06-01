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Şaka gibi olay! TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'un kupası sergilendiği yerden çalındı

01.06.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3. Lig'i zirvede tamamlayarak bir üst lige çıkmayı başaran Aksaray Belediyespor, kente getirilen şampiyonluk kupasını belediye önünde sergilerken kupanın çalındığı açıklandı. Aksaray Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda "Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin” ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Şaka gibi olay! TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'un kupası sergilendiği yerden çalındı

TFF 3. Lig 3. grupta 73 puanla şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'da şampiyonluk sevinci yaşanırken şaka gibi bir olay yaşandı.

Kente getirilmesinin ardından belediye önünde sergilenen şampiyonluk kupası, sergilendiği yerden çalındığı duyuruldu.

"GÖRENLER HABER VERSİN"

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Aksaray Belediyesi'nden yapılan paylaşımda, “Kupamız çalındı! Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor’umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan bu paylaşımı birçok taraftar şaşkınlıkla karşılarken, şaka olup olmadığı soruldu.

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