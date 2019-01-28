TREND

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 28.01.2019 14:16 | Son Güncelleme

Evleneceği kadına bir grup arkadaşı ile ‘kız kaçırma’ kurgusu hazırlayan damat adayının sakarlığı, gelin adayını hastanelik etti.

Olay, Rusya'da bulunan Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz’da meydana geldi. Damat adayının arkadaşlarının kayda aldığı görüntülerde, gelin adayının bir arkadaşıyla beraber olaydan habersiz bir alışveriş merkezine doğru ilerlediği görülüyor.

5c4eddd266a97c92bbee1e68

Yanındaki arkadaşının da olaya dâhil olduğunu bilmeyen kadın, alışveriş merkezine girmek üzereyken damat adayı tarafından üzerine beyaz bir örtü atılarak kaçırılıyor, fakat damat adayı, kadını arabaya taşımaya çalışırken ayağının takılması sonucu iki kez düşürüyor.

İki kez düşürüldükten sonra arabaya bindirilen kadının yüzünden yaraladığı; hastaneye kaldırılan kadının burnunun kırıldığı belirtildi.

5c4edd78ae298bba79b56f54

Görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Koyun ve kuzuların buluşma anıKoyun ve kuzuların buluşma anı
Yaptığı şakayla aklını başından aldıYaptığı şakayla aklını başından aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
damat kız kaçırma rusya gelin

En Çok Okunan Trend Haberler

Korku dolu anlar! Pencereden sarkıttı

Korku dolu anlar! Pencereden sarkıttı

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Sosyal medyayı salladı! 'Makyaj yok...'

Sosyal medyayı salladı! 'Makyaj yok...'

Dünyada yankı uyandıran keşif! Geri mi dönüyorlar?

Dünyada yankı uyandıran keşif! Geri mi dönüyorlar?

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil 211 km hızla evin çatısına uçtu

Otomobil 211 km hızla evin çatısına uçtu

Çatıdan düşen kar kütleleri ilginç görüntüler oluşturdu

Çatıdan düşen kar kütleleri ilginç görüntüler oluşturdu

Kocası ve çocuklarına kızdı, çözümü klozete elektrik vermekte buldu

Kocası ve çocuklarına kızdı, çözümü klozete elektrik vermekte buldu

Bu kedi ne yapmaya çalışıyor?

Bu kedi ne yapmaya çalışıyor?

Koyun ve kuzuların renkli buluşması

Koyun ve kuzuların buluşma anı

Kaynakçının aklını alan balon şakası

Yaptığı şakayla aklını başından aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.