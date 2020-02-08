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Sakarya beyaza büründü

SAKARYA HABERLERİ  | 08.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Sakarya’da da etkili oldu.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Sakarya’da da etkili oldu. Dün gece başlayan kar yağışı Sakarya’yı beyaza bürüdü.
Dün gece etkisini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini arttırarak devam ettirdi. Yoğun yağan kar yağışı sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerine yılın ilk karı düştü. Korucuk, Camili ve Karaman mahallelerde oturan vatandaşlar sabah beyaz örtü ile uyandı.
Adapazarı Belediyesine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalar başlattı.

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Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi
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İmsak
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Sabah
07:55
Öğle
13:17
İkindi
16:03
Akşam
18:30
Yatsı
19:51

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Başak Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Yenikent
Subaşı Eczanesi
Merkez
Tijen Ülgen Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
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