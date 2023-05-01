Sakarya, Bolu, Bartın, Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta 1 Mayıs kutlandı

Sakarya'da Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri, Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

HAK-İŞ İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, HAK-İŞ olarak, depremzedelerle, üyeleriyle ve emekçilerle yaraları birlikte sarmak, kucaklaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Sağlık, iş, ekmeğin, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerini yine meydanlardan yüksek sesle haykırdıklarını belirten Gökdemir, birlik ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyacın olduğu bu zor zamanlarda ülkenin geleceği ve istikrarı için üretmeye devam ettiklerini anlattı.

BOLU

Bolu İzzet Baysal Caddesi Bankalar Meydanı'nda bir araya gelen Türk Metal ve Belediye-İş Sendikası üyeleri de saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

Türk-İş İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Hakan Gülen ile Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı İlhami Yurt, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmalar yaptı.

Etkinlikte belediye temizlik işçisi Levent Altındağ'ın, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduğu sırada işine ara vermesi de görüntülendi.

KARABÜK

HAK-İŞ Karabük Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, İl Temsilcisi ve Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, toplanan sendika üyeleri adına Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Yılmaz, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

BARTIN

Bartın'da Kemer Köprü Meydanı'nda bir araya gelen STK'lar ile sendikaların üyeleri, buradan döviz ve afişlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Maden işçilerinin de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden 43 işçinin isimlerinin yer aldığı pankart taşıdığı yürüyüşte, "Şehitler ölmedi, kalbimizde yaşıyor" sloganları atıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu adına konuşan Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, insanca yaşamak isteyen milyonlar olarak demokrasi, özgürlük, eşitlik ve laiklik özlemlerini ülkenin dört bir yanında alanlarda haykırdıklarını dile getirdi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta da sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri, kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne ellerinde döviz ve afişlerle sloganlar atarak bir araya geldi.

Zonguldak Demokrasi Platformu adına konuşan Çağlar Öztürk, hayatı sürdürülebilir kılan, tüm ihtiyaçların yaratıcısı olan emeğin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı bu yıl çok önemli tarihsel eşikte kutladıklarını vurgulayarak, sorunları ve bunun altında yatan nedenleri yüksek sesle dile getirmek için alanlarda olduklarını ifade etti.

KOCAELİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Çeşitli sendika, oda, dernek ve siyasi partilerin üyeleri, Akkavak Caddesi'nde belirlenen noktada toplandı. Kortej oluşturan katılımcılar, ellerinde taşıdıkları pankartlar, flamalar ve bayraklar eşliğinde Yahya Kaptan Halk Pazarı'na yürüdü.

Kutlamaların gerçekleştirildiği alan güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Alana ulaşan katılımcılar üst aramasından geçtikten sonra içeriye alındı.

Etkinlik, tertip komitesi tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasının okunmasının ardından sona erdi.

